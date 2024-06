Descenso de River: A 13 años de "La pirateada del siglo"

El “Pirata” ganó un partido increíble ante un River temeroso, e inclusive los hinchas “Millonarios” entraron a la cancha a pedirle a sus jugadores más “actitud”. Con goles de Cesar Mansanelli y “El Picante” Pereyra, Belgrano se impuso 2 a 0. Pero ni con ese resultado los hinchas “Piratas” estaban tranquilos.

La vuelta fue un 26 de junio en el Monumental, partido empezó con todo. Belgrano marcó en fuera de juego y en la contra Mariano Pavone ponía a River 1 a 0 y estallaba el Monumental. River estaba arriba a solo 5 minutos del comienzo y le quedaba todo el partido para solo anotar un gol, ya que tenía ventaja deportiva y ante igual resultado mantenía la categoría.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JoseRestelli/status/1630643345557995551&partner=&hide_thread=false Inolvidable relato de un gran periodista @OsvaldoWehbe.

Gol histórico de @guillefarre5 y ascenso de #Belgrano el 26/06/2011 pic.twitter.com/ojTWm0DFWx — José Restelli (@JoseRestelli) February 28, 2023

Fue un partido con mucha polémica, ya que en el primer tiempo no le dieron un penal a River, en una clara falta, pero luego en el complemento (con apretada por parte de la barra de del “Millonario” en el vestuario del árbitro incluida) le dieron al “Millonario” uno que no fue. Pero antes de esto llegó la debacle para River, luego de un mal rechazo y choque entre dos defensores la pelota le quedó servida a Guillermo Farré, que no perdonó a Juan Pablo Carrizo y puso el 1 a 1.

En ese momento River se derrumbaba, le quedaban solo 29 minutos para hacer dos goles, algo difícil. Pero llegó el penal (que no fue) y Mariano Pavone tenía en los pies la posibilidad de darle la ventaja al equipo de Núñez y así encaminar el partido para hacer el 3º. Mariano Pavone ejecutó al palo derecho de Olave, la pelota no fue muy esquinada y el arquero cordobés se quedó con la pelota en las manos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1230815749008248832&partner=&hide_thread=false Hoy cumple 44 años JUAN CARLOS OLAVE, ídolo en Belgrano y clave en el ascenso a Primera en 2011. ¡Felicidades! pic.twitter.com/L4L8rLbqHJ — TyC Sports (@TyCSports) February 21, 2020

En este momento nos frenamos a contar un dato de color. Juan Carlos Olave era primo hermano del famoso cantante Rodrigo, el cual falleció el 24 de junio del año 2000. En ese partido Olave jugaba con una camiseta con la imagen de su primo fallecido, casualmente el penal lo atajó con a los 24:06 minutos del segundo tiempo y la pelota quedó en el pecho del arquero, donde estaba la imagen de Rodrigo. Algo para “creer o reventar”.

Luego del penal solo quedaban 20 minutos, y River no pudo hacer nada, fue el último mazazo y termino descendiendo y con sus hinchas prendiendo fuego el Monumental.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1673497879024115712&partner=&hide_thread=false BARRIO ALBERDI FUE UNA FIESTA... ¡Así recibió el público Pirata a Belgrano en otro aniversario del ascenso a Primera ni más ni menos que ante RIVER el 26 de Junio de 2011! pic.twitter.com/55rk5GDRfR — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2023

Para Belgrano fue el día más importante en su historia, para River el más triste, y casualmente coincide con la obtención de la segunda Copa Libertadores del “Millonario” en el año 1996, la cual quedó en el olvido por el descenso.

