Cuánto cobran los árbitros por dirigir en la Eurocopa 2024

"Es de Argentina. ¿Por qué no es un árbitro europeo? No entiendo por qué está aquí y no en su país arbitrando un partido. Es una competencia europea y debería haber un árbitro europeo. Es sólo mi opinión", había dicho Clark en conferencia de prensa, tras manifestar un fuerte enojo con Tello por un supuesto penal a favor no cobrado.

Cuánto dinero ganan los árbitros de la Eurocopa 2024

En relación a la suma que obtienen por impartir justicia en el torneo del Viejo Continente, las cantidades se dividen por fases.

Fase de grupos

En esta instancia, los árbitros principales reciben 5000 euros por cotejo. Los árbitros asistentes y cuartos árbitros, por su parte, reciben 2500 euros. A su vez, quienes estén en la cabina del VAR reciben 3000 euros.

A partir de octavos de final

Ya en instancias de eliminación directa, también conocidas como mata-mata, el cachet de los colegiados aumenta. Los árbitros principales cobran 10.000 euros por partido, mientras que los asistentes y los del VAR ganan 5000.

