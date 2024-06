Messi no juega frente a Perú: ¿Será la oportunidad para Garnacho?

El capitán de la Selección Argentina se realizará estudios médicos este miércoles para saber con certeza a qué se debe la dolencia en su abductor. “Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Mañana veré cómo seguimos”, dijo Messi en zona mixta luego del partido.