Quién es el periodista español que salió a saludar con Lionel Messi

Minutos después, una vez que bajó del cuarto-recinto donde estuvo con Messi, Soria se comunicó con El Chiringuito en vivo, ya en la madrugada española. No ocultó sus lágrimas, agradeció y fue aplaudido por todos sus compañeros.

Soria es un gran admirador de Messi y lo ha seguido a lo largo de toda su carrera. Es más, más allá de su exitoso paso por el Barcelona, también viajó hasta París para verlo jugar con la camiseta del PSG y hace pocas semanas visitó al argentino en un partido de local del Inter Miami.

Durante sus intervenciones en El Chiringuito TV, el Tío Soria expuso su amor incondicional por el rosarino y hasta llegó a mencionar una frase que provocó todo tipo de comentarios en sus compañeros de panel: "No me importa confesar que me haría bisexual por Messi. Lo mío es un amor puro".

Cómo formará la Selección Argentina ante Chile

En las últimas horas trascendió cuál sería el equipo que parará Lionel Scaloni en el segundo encuentro de la Albiceleste en la Copa América. El DT realizaría tres modificaciones respecto al partido contra Canadá: Nicolás Tagliafico en lugar de Marcos Acuña; Enzo Fernández por Leandro Paredes y Nicolás González por Ángel di María.

