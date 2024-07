Milei ordenó la disolución de la AFI y revivió una SIDE que recurre a simbología masónica

Aquí, hacemos un punto porque es muy llamativo que el logo de la DAI es casi idéntico al mayor símbolo de la masonería internacional: el ojo que todo lo ve, dentro de una pirámide y dentro de un conjunto de decenas de rayos. Aquí, hacemos un punto porque es muy llamativo que el logo de la DAI es casi idéntico al mayor símbolo de la masonería internacional: el ojo que todo lo ve, dentro de una pirámide y dentro de un conjunto de decenas de rayos.

image.png Logo de la flamante División de Asuntos Internos de la SIDE de Javier Milei

image.png Logo de la masonería internacional: pirámide, rayos y el "ojo que todo lo ve"

La División de Asuntos Internos supervisará y auditará el manejo de los recursos de las agencias que operan bajo la órbita de la SIDE.

La futura SIDE reportará Sergio Neiffert, el nuevo jefe de los espías argentinos.

Se trata de un antiguo funcionario de la gestión del ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino.

Es un hombre de la extrema confianza de Santiago Caputo, asesor estrella del Presidente.

¿Dependerá ahora la seguridad nacional de un tipo que no habla, que no se sabe cómo piensa y al que definen como “el mago del Kremlin”? ¿Dependerá ahora la seguridad nacional de un tipo que no habla, que no se sabe cómo piensa y al que definen como “el mago del Kremlin”?

El supuesto “espionaje interno” ya le costó la cabeza nada menos que a un Jefe de Gabinete del gobierno libertario, Nicolás Posse, y al ex titular de AFI, Silvestre Sívori.

Para el rediseño de la SIDE, Santiago Caputo se habría asesorado con Jaime Stiuso, el ingeniero que multiplicó su poder a lo largo de más de cuatro décadas en La Casa (1972-2014).

image.png Organigrama de la "nueva SIDE" de Javier Milei

Argumentos de Javier Milei contra la AFI

El presidente cree que existió una “desnaturalización de su rol durante dos décadas. Lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, fue utilizada para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”.

Según el Jefe de Estado, “ la AFI se movió sin una supervisión efectiva, producto de intervenciones que se extendieron durante años. Esto motivó la proliferación de conductas que constituyen una deuda con el sistema democrático y republicano que hoy comenzamos a saldar”.

Finalmente, la oficina del Presidente informó:

“La nueva Secretaría de Inteligencia del Estado tendrá control operativo de cuatro agencias creadas con el fin de transformar y modernizar el sistema de inteligencia, promoviendo la excelencia y el profesionalismo en el desarrollo de sus tareas”.