Espías en el Congreso: Escándalo en inmoral Bicameral de Inteligencia

martinmenem-sesion.jpg Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, un especialista en sembrar huracanes.

En este caso, la urgencia de Martin Menem fue impedir prolongar la presidencia del diputado nacional Leopoldo Moreau (UP / PBA) y que pidiera informes sobre las tareas de espionaje del Gobierno, cuando se afirma que Santiago Caputo, asesor superpoderoso de Javier Milei, tiene el poder completo en el Sistema Nacional de Inteligencia.

Patricia Bullrich se atribuye haber descubierto la trama de Moreau. Pero la ministra de Defensa es imposible que pueda imponerle algo a Menem sin que éste solicite autorización previa a Karina Milei.

Menem incorporó a la Bicameral a sus esbirros Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza / Córdoba) y César Treffinger (La Libertad Avanza / Chubut, famoso por grabar toda palabra de Carlos Kikuchi cuando era jefe de campaña de Javier Milei para ir corriendo a informar a Karina Milei).

Así, Menem incumplió su promesa a Carlos D'Alessandro (La Libertad Avanza / San Luis), que lo sumaría a la Bicameral.

Miguel Pichetto en ridículo

Pero lo más grave es que Menem le quitó la representación que esperaba tener el bloque Hacemos Coalición Federal, que había preparado todo para ubicar a Emilio Monzó (Hacemos / PBA).

Pichetto_Patagonia.jpg Tanto esfuerzo por Javier Milei y siempre quedan con la ñata contra el vidrio: Ay Miguel Ángel Pichetto.

El enojo del líder de Hacemos, Miguel Ángel Pichetto (Hacemos / PBA) es mayúsculo.

Pichetto invoca el acuerdo en las sesión preparatoria de diciembre 2023, cuando se votó un sistema de reparto de lugares en las comisiones.

Menem desconoce a qué se refiere Pichetto: aquella votación fue para definir la integración de las 46 comisiones permanentes de la cámara baja, pero no para las bicamerales, cuya composición está definida en las leyes que las crearon pero que no precisan qué fórmula utilizar.

Ese vacío legal es el que invoca Menem.

Que aprenda Pichetto: luego de su aval para las 'leyes fundacionales' de Javier Milei, no le han 'pagado' con nada.

'Pucho' en la Bicameral

Cristian Ritondo (PRO / PBA), considerado el mayor aliado del Sr. Tabaco (Pablo Otero / Tabacalera Sarandí) en el Congreso de la Nación, heredó la fascinación por los espías de su iniciador en la política, Miguel Ángel Toma, quien fue jefe de la ex SIDE.

ritondo-rossi-en-dip.jpg Cristian Ritondo lidera a los diputados que respaldan el acuerdo Macri-Milei.

El PRO designó como vocal de la bicameral al jefe de su bloque en Diputados, Ritondo.

Otro 'punto fijo' de los espías es Emiliano Yacobiti, jefe de la UCR porteña (y del senador nacional Martín Lousteau), quien impulsó a la diputada nacional Mariela Coletta (UCR / CABA), a que integre la Bicameral.

Unión por la Patria designó a los diputados nacionales Eduardo Valdés (UP / CABA), Rodolfo Tailhade (UP / PBA) y Leopoldo Moreau (UP / PBA). Todos amantes de los confites y otras golosinas.

También integrantes de la Bicameral: Mariana Juri (UCR / Mendoza), Edith Terenzi (UCR / Chubut), y el dialoguista Edgardo Kueider (UP / Entre Ríos). Los ácidos de la Cámara Alta ya los llaman 'Berverly Ricos', por la célebre familia de la TV que presentaba a los nuevos millonarios.

