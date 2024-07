"Basta de show, Presidente": Polémica por Malvinas fuera de agenda en Mercosur

Javier Milei no asistió a la reunión del Mercosur en Paraguay y, por primera vez en 28 años, el documento final de la cumbre no incluyó el respaldo a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Esto generó muchas críticas al Gobierno, sobre todo por el desfile militar de este 9 de Julio en el que se homenajeó a ex combatientes.