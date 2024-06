Mascherano convocó 23 jugadores para dos amistosos previos a los JJ.OO

Si bien no se trata de la lista definitiva, sin lugar a dudas que es una nómina importante ya que, poco a poco, Mascherano le va terminando de dar forma a su lista final. Tiene tiempo para presentarla a principios de julio, aunque no hay una fecha exacta. Más allá de lo que pueda diagramar, el cuerpo técnico de la Selección debe apelar a la buena voluntad de los clubes de los futbolistas que desee convocar, ya que no están obligados a ceder a sus jugadores.