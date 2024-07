Insaciable: Julián Álvarez ya piensa en los JJOO, el único trofeo que le falta

"Es un privilegio haber podido jugar todas las competiciones. Es la única que me falta ganar pero obviamente jugarla es un privilegio", expresó en AFA Estudio, y comentó la resistencia que dio frente al Manchester City para que lo dejen ir "Me llamó Masche y le dije que sí. Pero tuve que hablar con el club, una ida y vuelta para que me dejaran ir, hasta que me dejaron ir".