AFA: El video del campeón y el recuerdo de Ricardo Fort

Ayer 14 de julio, Argentina nuevamente se volvió a consagrar tras un partido sumamente intenso ante Colombia. Demostró que aún sin Lionel Messi puede estar a la altura y los de Scaloni volvieron a consagrarse.

Spot de AFA

Justamente desde la Asociación del Fútbol Argentino se hizo referencia a los 4 títulos obtenidos. Con "I know you want me" de Pitbull, AFA hizo un desopilante video que recopila videos e imágenes de los campeonatos ganados en estos últimos años.

Esta canción, está muy vinculada a lo que fue el personaje de Ricardo Fort. El video hizo una referencia al ex mediático argentino ya que el spot dice: "El comandante lo anticipó" y luego, hay un audio suyo diciendo"Miameee", debido a que la gran final de la Copa América se realizó en dicha ciudad norteamericana.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Argentina/status/1812840645066727576&partner=&hide_thread=false 1 , 2 , 3 , 4... ¡Ahora ponte a jugar !



Hermosa mañana, ¿verdad? pic.twitter.com/Eb7447sqiE — Selección Argentina (@Argentina) July 15, 2024

