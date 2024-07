TN la pasó mal en la final de la Copa América y palito a la bonaerense

Pero duró poco, ya que un guardia de seguridad se acercó a Paradizo y lo empujó para que se alejara de esa zona. El comunicador logró ubicarse en otra posición para intentar hablar con más fanáticos que se quedaban afuera de la gran final entre Argentina y Colombia.

Sin embargo, de un momento a otro, uno de los accesos se abrió y un grupo de hinchas colombianos y argentinos comenzó a irrumpir. La policía de Miami intentó controlar la entrada y contener a las personas que, con o sin entrada, ingresaban al recinto.

Fue allí que los agentes de seguridad se la agarraron con el especialista de la información y comenzaron a empujarlo hasta arrastrarlo casi hasta las afueras del estadio.

"¿Por qué nos sacan? Estamos trabajando", le repetía Leo Paradizo a la agente de Seguridad, mientras esta lo abrazaba para que se retirara. A los pocos segundos, la señal de televisión se interrumpió.

image.png Uso desmedido de fuerza por parte de los agentes de Seguridad del Hard Rock Stadium contra Leo Paradizo y el equipo periodístico de TN.

El descargo de Leo Paradizo, luego de que echaran a TN del Hard Rock Stadium

Minutos más tarde de los incidentes; el corresponsal llevó tranquilidad sobre su situación y criticó cómo fueron echados del estadio. "Fue un momento, ya para contar y tranquilizar, que estamos bien. Siempre estuvimos bien. Entendemos cuál es el límite donde nuestra integridad física está en riesgo, y ese límite lo supimos ver para no pasar a mayores".

"Lamentablemente, nos echaron de la cancha. Estamos en las afueras, donde hay una pantalla gigante. Hay mucha gente que no pudo entrar y una gran mayoría que vino sin entradas, y fueron las que causaron el conflicto. Pero también están las personas que sí tenían entradas y no pudieron pasar", comentó respecto al lugar donde se encontraba tras ser echado, pese a estar acreditado.

Y completó: "A nosotros nos echaron, pero no le faltamos el respeto a nadie. Estábamos del lado de la gente, mostrando lo que pasaba, y recibimos agresión física de aquellos que controlaban el acceso. Nos sacaron de muy mala manera. Desacato a la autoridad no era. De la manera en la que nos sacaron, como si fuéramos delincuentes, no. Estábamos haciendo periodismo, nuestro trabajo, mostrando qué estaba ocurriendo", dijo Paradizo, muy molesto con la situación vivida.

El palito de TN a la Policía Bonaerense

En un recorte viralizado en redes sociales sobre el momento que vivió Paradizo en la final de la Copa América 2024, se escuchó a un periodista de TN tirarle un 'palito' a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Mientras la agente de Seguridad se llevaba al cronista hasta la puerta del Hard Rock, un integrante de TN se horrorizó por las imágenes y dijo: "¿Pero qué es eso? Ni la Policía de la Provincia de Buenos Aires que tiene horrible crítica pueda trabajar así..."

