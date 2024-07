Bielsa estalla contra la organización de la Copa América

“Madres de familia con bebés en brazos fueron agredidas por los espectadores. ¿Cómo voy a temer a una sanción que es imposible que suceda? Los jugadores reaccionaron como lo hubiese hecho cualquier ser humano”

Tajante con los campos de juego

Marcelo Bielsa no solo fue crítico sobre las sanciones que podrían recibir sus jugadores, además le consultaron sobre los campos de juegos y sus estados. El “Loco” declaró lo siguiente:

“Hacen una conferencia para mentir. Tengo una colección de fotos de campos de juegos con parches. A Scaloni le dijeron ‘ya hablaste una vez, no más’. Los futbolistas fueron obligados para hacer esto. La sanción tiene que ser para los que los obligaron, ya me cansé, uno acumula injusticias. Acá te dan una cancha terminada hace 3 días con las uniones no cerradas y los campos de entrenamiento eran un desastre. ¡Son unos mentirosos!”

El partido con Colombia

Con respecto al partido con Colombia dijo que ninguno mereció ganar pero que Uruguay tienen mejores jugadores. Estas fueron sus declaraciones:

“El equipo que más corrió en toda la copa fue Uruguay, ningún equipo corrió más. Uruguay tiene mejores jugadores que Colombia y no merecimos perder, tampoco merecimos ganar”.

Veremos que sucede con las declaraciones del “Loco” Bielsa en los tiempos de sensibilidades y de poca libertad de expresión por parte de los protagonistas que vivimos, si será “censurado” o pasará de largo lo que dijo.

