Alberto Samid 'escrachó' a periodistas deportivos y dura acusación contra Joni Viale

Durante estos hechos, los familiares de los jugadores del seleccionado argentino no pudieron ingresar, hasta que, finalmente pudieron estar en el estadio lo que provocó que el encuentro se pusiera en marcha una hora más tarde de lo previsto.

Alberto Samid atendió al periodista deportivo Ariel Rodríguez

Al rato, el gremialista cargó contra el periodista deportivo Ariel Rodríguez de TyC Sports por su cobertura, no sólo del partido final, sino de toda la Copa América. En esa andanada de críticas ácidas, Alberto Samid lanzó: “¿De qué lado de la grieta te vas a parar?”. La publicación estuvo acompañada con una imagen del periodista Ariel Senosiain junto con la del mismo Ariel Rodríguez en el que alertaba por las graves consecuencias de las apuestas deportivas online y la ludopatía, en medio del delicado contexto que se vive en este sentido en el fútbol argentino. En la misma, se escucha un audio de Senosiain apuntando a que “ver un partido de fútbol en nuestro país se ha tornado insoportable con las casas de apuestas”. De hecho, detalló lo que le sucede a él como un simple televidente: “Aparte, cuanto más grande es el zócalo, a mí menos ganas me daría de apostar... Me daría ganas de ir a tirar una piedra al vidrio de la casa de apuestas”.

Además, Senosiain lanzó en ese audio: “Si de bien crecés creyendo que esa es una actividad más para hacer con tus amiguitos, llegás de grande con la cabeza explotada y la billetera agujereada”. Al mismo tiempo, les pidió a las autoridades que reaccionen de una buena vez y se preguntó cuál es “el mensaje contundente” en esta coyuntura: “¿Van a recaudar un dinero que no van a recaudar de otra forma en publicidad? Bueno, hagan algo por el público, hagan una contraprestación”.

Por lo tanto, recalcó que “no es joda, al contrario: se genera un problema muy importante” y vociferó: “¡Qué les importe a veces el otro!”. Para citar un ejemplo de lo que le sucede y le da bronca, Ariel Senosiain aseveró al aire: “La liga Betano! No, liga Betano no... hermano... torneo César Menotti, la camiseta de River, la camiseta de Boca. ¿No tienen otra?”.

Alberto Samid contra Ariel Rodríguez por las críticas de Marcelo Bielsa

Por otra parte, Alberto Samid volvió a escrachar al periodista de TyC Sports por ignorar las duras críticas de Marcelo Bielsa a la Conmebol a causa de un fuerte cruce que mantuvo con periodistas en conferencia de prensa: “Quiero dedicarle este humilde ratito a Marcelo Bielsa”.

En ese momento, Rodríguez tuvo una fuerte discusión con Ariel Senosiain tras criticar a Bielsa, actual entrenador de Uruguay, ya que aseguró que sus dichos debieron ser en el inicio de la competición y no ahora, tras el caos de sus jugadores contra los hinchas de Colombia luego del final de las semifinales. Por lo que Senosiain comenzó detallando que “la manera en que encara siendo un técnico de Conmebol ya me parece digno”, pero Rodríguez deslizó que “me hubiese encantado que fuese el primer día tras la primera práctica”.

Esto desató la inmediata respuesta de Senosiain, quien preguntó: “¿Cuál es la diferencia?”, a lo que Rodríguez contestó: “Él está asumiendo que está en un sistema que no le gusta. Ahora, cuando perdió y le quieren tocas los jugadores, porque se agarraron a trompadas en la tribuna, ahí sale a patalear”.

Más adelante en la discusión, Rodríguez apuntó que “él sale a protestar porque les va a caer una sanción fuerte a sus jugadores”, a lo que Senosiain respondió: “Pero qué saben ustedes por qué salió a protestas. Quizás sale a protestar porque está caliente con la Conmebol”.

La discusión siguió la misma senda hasta que ambos periodistas se calmaron y el programa se fue a comerciales, pero lo cierto es que revela un debate que no solo se mantiene en Uruguay, si no que en toda Sudamérica, luego de que Marcelo Bielsa perdiera la tranquilidad que se le acostumbra ver y arremetiera con todo contra Conmebol y la organización de la actual Copa América.

Alberto Samid y su mensaje provocador a Ariel Rodríguez

Sin embargo, Samid publicó un irónico mensaje contra Ariel Rodríguez: “VAMOS ARGENTINA CARAJO”. Esta publicación estuvo acompañada por una publicación del periodista deportivo en el que resaltaba las condiciones del seleccionado colombiano durante toda la Copa América: “Colombia tiene todo. Coraje, personalidad, defensa, juego, toque, gol y calidad individual. Equipo completo. No por nada lleva 28 de invicto. Obra Maestra de Lorenzo. Y le sobran jugadores. James y Lucho, ídolos. Ríos y Córdoba, revelaciones. Hasta acá, el mejor de la Copa”.

Argentina bicampeona de América en Estados Unidos

Argentina logró en la madrugada de este mismo lunes (15/07) el bicampeonato en la Copa América tras ganarle a Colombia 1 a 0 en el partido final con un golazo de Lautaro Martínez en el segundo tiempo suplementario en un partido en el que Lionel Messi salió lesionado entre lágrimas.

El ex Racing marcó la única conquista en el sexto minuto del alargue y el conjunto nacional se consagró campeón por segunda vez consecutiva en la noche en la que se despidió Ángel Di María de la Selección.

Argentina se convirtió en la máxima ganadora y superó a Uruguay

La “Albiceleste” es la máxima ganadora de la Copa América, con 16 torneos, luego de consagrarse campeón este domingo, en Estados Unidos, tras ganarle por 1-0 a Colombia con gol de Lautaro Martínez, en el alargue.

Con este título obtenido, Argentina supera a Uruguay, que tiene 15. En un período de cuatro años, Argentina igualó a la “Celeste”, en 2021, cuando le ganó a Brasil, en el Maracaná, por 1-0 con un gol de Ángel Di María. Ahora, de la mano de Lautaro Martínez, quien finalizó como goleador del torneo, lo pasó en copas.

En consecuencia, es la segunda selección en la historia en conseguir la “Triple Corona”, tras salir campeón de dos Copas Américas (2021 y 2024) y un Mundial (2022), de manera consecutiva. La otra selección que lo consiguió, fue España entre los años 2008 y 2012 donde ganó dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010).

