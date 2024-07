4ta. final seguida de la Selección Argentina y Leo Messi pide disfrutar

Un dato no menor, pensando no sólo en el partido final sino también en el Mundial de Clubes 2025 y en la Copa del Mundo FIFA 2026: “La cancha estaba muy mala, la temperatura muy pesada, fue difícil de jugar, pero lo lo volvimos a hacer y estamos de nuevo en una final. Este grupo compitió al máximo y lo volvió a hacer. Estaba dificilísimo y hacía mucho calor, pero este grupo no deja de competir y de intentarlo”.