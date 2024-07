"No me causa ni risa": Scaloni, muy molesto con una pregunta sobre Dibu Martínez

Sin vueltas: "Es arquero"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuannDis/status/1810419178605609061&partner=&hide_thread=false Imagínate tener la posibilidad de preguntarle al DT campeón del mundo alguna cuestión táctica, porque tal jugador en tal posición, porque tal otro, y le preguntas esto. De verdad ya no me sorprende nada.

pic.twitter.com/BmVqg9Byjs — (@JuannDis) July 8, 2024

Scaloni estuvo a la altura de todo eso, fiel a ese liderazgo que ejerce de forma implacable. "La verdad que no me causa ni siquiera risa. Es arquero. Que ataje, ataje bien. No... lo tomamos a broma pero no... que sea arquero y siga atajando como está. Sino la verdad que...", dijo el entrenador, que se guardó las ganas de responder con alguna que otra descortesía.

