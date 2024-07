Selección de México: La razón de sus reiterados fracasos.

Finalizó la Copa América para México y fue otro fiasco fuera de la Concacaf, y ya se suman varios, y con el correr de los años la historia se repite, México llega con muchas expectativas, no cumple, y lo destrozan los periodistas. Lo raro es que no le sucede a nivel clubes. Entonces la pregunta es ¿Qué pasa con el seleccionado de México que no puede repetir el éxito de los clubes?