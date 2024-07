Maluma rompió el silencio tras su cruce con argentinos en la Copa América: Qué dijo

"Yo me paré ahí incluso a gritarle a la gente por el equipo, por la gente de Colombia. Que se pararan de esa silla y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil", sumó posteriormente. Y sobre el final añadió: "Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo. Qué final, qué momentos y qué pasión por el fútbol".