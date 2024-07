Yanina Latorre vs. la madre de Alexis Mac Allister: "Rompehuevos"

Luego, aseguró: "Después de tanta exposición no hablé más. Siempre hablé con ella, en el momento que pasó lo que pasó estuve con ella, la acompañé, la ayudé en todo lo que me pidió Alexis que la ayudara". Y continuó explayándose: "Soy representante legal de Alexis en Argentina entonces me dediqué a eso y también a que ella se sienta contenida porque todos hemos sido dejados por un amor o por la pareja del momento y sabemos lo que significa..".

image.png La mamá de Alexis Mac Allister, sin filtros.

En cuanto a su relación con Camila Mayán aseguró: "Para mi las personas no son descartables. La llamé, nos dimos un abrazo, traté de estar lo más que pude y después vienen actitudes que uno dice ya está, no puedo estar más y a mi me afecta que las personas no estén bien y que la pasen mal por cosas que hasta a veces son inventadas, se cambian fechas, situaciones", defendiendo a su hijo frente a los rumores de infidelidad.

No quiere nietos...

Por otra parte cuando le consultaron sobre el futuro de Mac Allister y la posibilidad de formar una familia junto a su actual novia Ailén Cova, Silvina se mostró tajante: "No quiero ser abuela. Ellos todavía son chicos". Y además, reveló que mantuvo una relación laboral antes de que sea su nuera:"Ailén fue empleada mía y de Alexis".

