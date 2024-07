Mercado Pago sube sus rendimientos, pero no le alcanza: Quién gana la pulseada

De igual modo, es destacable cómo entidades bancarias tradicionales como el Banco Supervielle, con un 36,50% de rendimiento, están demostrando su capacidad de adaptación y competitividad en el mercado digital. Asimismo, n1u, con un 35,66%, se posiciona como un fuerte oponente en este segmento.

Embed - Inclusión Financiera on Instagram: "¡PERSONAL PAY (Nivel 1) SE BAJA DEL TOP 3! Mientras que Naranja X y Uilo mantienen su TNA sin cambios, Personal Pay (al menos si no sos Nivel 2 o 3) se quedan por debajo del Banco Supervielle esta vuelta Si bien AstroPay y Let'sBit se encuentran por debajo del 30%, ¡Aumentaron casi 1% de la semana pasada a esta! ¿Cómo llegamos a estos números? Desde Trascendo investigamos el rendimiento anual de la inversión en base al último rendimiento diario de cada app. Esto porque cada app tiene un criterio diferente para definir y publicar la Tasa Nominal Anual en sus páginas. De esta forma, ahora comparamos el efecto REAL que tiene diariamente el tener tu dinero en algunas de las siguientes aplicaciones Recordamos también que el uso de cuentas remuneradas se lo ve como una alternativa a la caja de ahorro: en lugar de tener tu dinero en el banco sin hacer rendimiento, al menos en una cuenta remunerada tenés algo de remuneración aunque no le gane a la inflación Además, siempre es mejor tener al menos dos cuentas remuneradas y dividir tu dinero entre ellas: si alguna de estas cuentas entra en mantenimiento, podés usar el dinero que guardaste en la otra app Y vos ¿Qué otras apps crees que deberíamos agregar a futuro? ¿Querés conocer alternativas a las cuentas remuneradas?