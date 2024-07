Drama Nara: Divorcio millonario y escándalo familiar

Sin embargo, el verdadero golpe mediático llegó con una frase enigmática de Wanda: "Que hablen todos, que yo hablo última. Porque como soy primera en todo me dejo para el final lo que nunca hablé". Esta declaración parece ser una referencia a la reconocida actriz China Suárez, protagonista del famoso affaire con Icardi, que desencadenó la crisis matrimonial, hace tres años atrás.

Sin embargo, el entorno familiar de Wanda no está exento de polémicas. Yanina Latorre, en el programa LAM, destapó un escándalo protagonizado por Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira. Según el relato de Latorre, Andrés y su pareja, Alicia Barbasola, se vieron envueltos en una situación comprometedora que incluyó la contratación de una tercera persona para "hacer una fiesta", la desaparición de una suma de dólares y una persecución que casi termina con Andrés tras las rejas.

Para ser más precisos, la panelista lo explicó así: "Al papá de Wanda le gusta una nueva práctica en su vida privada: contrata chicas para enfiestarse con (Alicia) Barbasola. Van mucho a boliches y Alicia es linda. Las mujeres la siguen, parece que se la quieren levantar... ".

"Y al señor le empezó a calentar la situación. Y la actitud de Ali... fue cariñosa con las chicas, pero no quería arrancar. Le empezó a hacer la cabeza. Le decía que ella no lo quiere porque, si no, le daría el gusto. Resumen: contratan a una chica", agregó.

"Ella se apersona en el hogar de esta pareja. El entorno de Barbasola dice que la chica es una amiga de la pareja. La parte Nara de la familia te dice que Nara contrata... Ahí siempre hay alguien que miente...", continuó diciendo. "Ella se apersona en el hogar de esta pareja. El entorno de Barbasola dice que la chica es una amiga de la pareja. La parte Nara de la familia te dice que Nara contrata... Ahí siempre hay alguien que miente...", continuó diciendo.

"Empieza el jugueteo. En un momento, Alicia se empieza a sentir incómoda y acusa dolor de ovarios. Ve que el señor se coloca un profiláctico, la chica se desnuda y Ali dice 'No arranco porque me vino (la menstruación) y tengo mucha hemorragia'. Entonces, rajan a la piba y ellos se pelean", afirmó.

"A la semana, él vuelve a convencer a Alicia y llaman a la misma chica, que llega a la casa en su auto. Cuando la chica está parada en la puerta de la casa, Alicia no sabe qué hacer. Entran los tres y Ali dice 'Se me perdió el gato'. Se ponen los tres a buscarlo. La chica se ofrece a salir por el portón a buscarlo, Alicia le alcanza el control remoto, le explica cómo abrir el portón y la piba se da a la fuga", expresó la panelista.

"Andrés entra al cuarto, revisa la cajita de los dólares y los dólares no estaban. La piba los afanó mientras buscaban el gato. La piba se fuga en su auto. Andrés se sube endemoniado a la camioneta, sube Alicia, siguen a la piba, la encuentran, la interceptan, la baja de los pelos, la zamarrea y le dice a Alicia: 'Llevala a casa y la encerramos ahí hasta que nos de los dólares'", incluyó Latorre, dejando atónita a la audiencia.

"Se arma un quilombo con los vecinos. Llega un policía y le dice a él 'No te hagas el loco porque te llevo detenido. A la piba la palpan, no le encuentran los dólares, revisan su auto y tampoco encuentran nada. La dejan ir. ¡La piba era policia y Andrés queda casi privado de la libertad porque la quiso secuestrar", culminó Yanina.

Tal es así, que este cóctel de escándalos, separaciones y dramas familiares parece ser el pan de cada día en el universo Nara. Mientras el público aguarda ansioso el próximo capítulo de esta telenovela, queda claro que en el mundo del espectáculo argentino, la familia Nara-Icardi sigue siendo la protagonista indiscutida de los titulares.

