Puts & Shout: Unos cantan "default" y el BCRA lo niega

Estos puts tienen dos efectos principales:

Facilitan la gestión de liquidez bancaria : Al permitir que los bancos vendan los títulos públicos al BCRA cuando lo necesiten, se mejora la liquidez de estas entidades.

: Al permitir que los bancos vendan los títulos públicos al BCRA cuando lo necesiten, se mejora la liquidez de estas entidades. Mejoran las condiciones de colocación de deuda del Tesoro: El Tesoro pudo colocar sus títulos de deuda en mejores condiciones de tasa y plazo, ya que algunos bancos no podían comprar estos títulos sin el put correspondiente debido a los límites de exposición al sector público.

El BCRA y el Ministerio de Economía han expresado su intención de ofrecer un rescate voluntario de estos puts, tanto en comunicaciones públicas como en reuniones con entidades financieras.

Hasta que haya algún cambio en estos contratos, los mismos están plenamente vigentes, lo que significa que los bancos tienen la libertad de ejercer el derecho contractual de vender títulos públicos al BCRA a precio de mercado, hasta el monto de los puts en su poder.

No hay limitaciones ni condiciones previas sobre este derecho.

El ejercicio de estos puts es una operación financiera que cada banco decide en función de su gestión de riesgos.

¿Es realmente un default del BCRA?

Técnicamente no, un default, por definición, es no cumplir con el contrato (o lo establecido) en la fecha límite -en este caso, de ejecución de la opción-. Lo que está haciendo hoy la entidad presidida por Santiago Bausili es recomprar estos contratos, no incumplirlos.

No hay que olvidarse de que el canje con los bancos es voluntario.

Ahora, con el cambio de reglas establecido el sábado (13/7), donde se informó que el BCRA iba a utilizar reservas para dejar de emitir cuando compra dólares, encendió una alerta para los tenedores de bonos.

Esta maniobra, de alguna manera, puso a los bonistas atrás en la fila, teniendo una autoridad monetaria vendiendo reservas y un Tesoro con un fuerte calendario de vencimientos en 2025.

Esto se reflejó en el riesgo país, que saltó por encima de los 1.600 puntos básicos, a la vez que los bonos en dólares se desplomaron.

Los bancos tenedores de estos bonos, podrían estar viendo un escenario de default más probable ahora, motivo por el cual cambian sus incentivos a cambiar sus tenencias de bonos y permitirle al BCRA recomprar una parte o todo.

Más allá de esto, tal como señala el analista financiero, Salvador Vitelli, esta recompra -si se llega a hacer en su totalidad- significaría una emisión estimada de $180.000 millones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SalvadorVitell1/status/1813620601518707113&partner=&hide_thread=false Si los bancos aceptaran en su totalidad la recompra de PUTs, implicaría una emisión estimada de $ 180.000 millones (vs $ 17 billones aprox. de valor subyacente cubierto).



Es decir, un 1,1% del valor cubierto.



Lo explica en su mayoría los PUTs licitados de TZX27, TZX26 y TX25. — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) July 17, 2024

La invitación del BCRA

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que el Banco Central de la República Argentina informa que el miércoles 17 y jueves 18 ofrecerá a las entidades financieras la posibilidad de rescindir las opciones de liquidez de títulos públicos detalladas en el anexo de la presente comunicación.

La recepción de las ofertas de rescisión comenzará a las 11:00 y finalizará a las 16:00 de cada día y la liquidación será el jueves 18 de julio. La rescisión se realizará a través de la rueda "RPTP" del sistema Siopel y los agentes podrán cargar únicamente posturas por cartera propia.

El precio al que se rescindirá cada contrato reconoce a los tenedores de dichos instrumentos, un valor equivalente a la prima en pesos pactada oportunamente, proporcional a la cantidad de días remanente hasta la finalización de cada contrato, e incrementado conforme la variación del índice CER desde la fecha en que haya abonado hasta el día inmediato de la rescisión.

Será condición para la rescisión de las opciones de liquidez diferidas (aquellas que solo se pueden ejercer el último mes antes del vencimiento del subyacente), rescindir en forma simultánea la totalidad de las opciones de liquidez no diferidas que posea dicha entidad.

image.png

