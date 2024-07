Economistas vs. Mesadineristas: Arde la City cuando la recesión devora consumidores

Pablo Wende le preguntó a Melconian si los bonos argentinos están baratos con todas las novedades fiscales, que acaba de renovar el Palacio de Hacienda con la información de que en junio volvió a tener superávit fiscal financiero.

Melconian explicó que no hay que confundir Confianza con Esperanza. Un riesgo país por debajo de 1.000 puntos básicos es Confianza y el riesgo país está en 1.600 puntos, y para refinanciar los vencimientos 2025 -por un monto que no es extraordinario pero para la Argentina presente todo parece mucho- se precisa un riesgo país por debajo de 1.000 puntos.

El déficit fiscal

El ministro Caputo reivindicó el resultado fiscal positivo de junio, acerca del que los economistas mantienen su incertidumbre, pero es interesante el análisis de Nadin Argañaraz:

"Superávit primario del 1er. semestre de $7 billones equivalente a 1,1% del PBI. Superávit fiscal de $2,5 billones equivalente a 0,4% del PBI. Durante el mismo periodo del año 2023, el resultado fiscal fue negativo por 1,7% del PBI. La poda fiscal del 1er. semestre fue equivalente a 2,1 puntos porcentuales del PBI."

"¿Qué porcentaje de la reducción del gasto primario soportó cada sector en el 1er. semestre del año 2024?

En el acumulado del 1er. semestre, el gasto público nacional pagado bajó $19 billones respecto a igual periodo de 2023 (pesos de junio 2024). Las Jubilaciones y pensiones soportaron el 29% de la reducción total (su participación disminuyó 2 p.p. respecto al mes anterior), la inversión real directa el 14%, las transferencias a provincias el 13%, los subsidios a la energía el 13% y la masa salarial el 7%, entre los más importantes."

En el acumulado del primer semestre, el gasto público nacional pagado bajó $19 billones respecto a igual periodo de 2023 (pesos de junio 2024).

Los mesadineristas

¿Qué le pasa al consultor Salvador Di Stefano? Él posteó:

"El plan de Milei es claro, el ruido viene de los que ofrecen alternativas y comunican la apocalipsis. Hay que centrarse en el plan sin miradas políticas. Donde creo ver problemas es en la micro, Argentina nunca ajustó precios relativos en deflación, los que no se adapten, cuidado. (...) El dólar tendrá volatilidad, pero se irá acomodando a niveles cercanos a los $1.200 / $ 1.250".

Hasta ahora, no hay plan ¿cuál es el plan al que se refiere Di Stefano? ¿Le sucede algo con sus clientes que necesita explicar lo inexplicable? Sin plan de estabilización es de cortísimo plazo es ridículo especular sobre paridades cambiarias apropiadas y sostenibles.

En ese contexto, Di Stefano insiste:

"El campo está complicado x 3 lugares:

Altísimos impuestos, imposible producir con derechos de exportación.

Súper producción mundial, los precios bajan en Chicago.

un tipo de cambio que crece menos que los costos internos.

No a una devaluación, si baja de impuestos."

Pero para eso él necesitaría un plan, que no existe. Otra vez: ¿A qué le llama plan el citado Di Stefano?

Algunos le dan una importancia decisiva al resultado fiscal de junio, tal como pudiera sustituir a la inexistencia de un plan de estabilización.

Pablo Wende: "El superávit financiero de junio, cuando se paga medio aguinaldo, es un dato fuerte y además inesperado porque se esperaba déficit. Debería tener un impacto positivo en precio de bonos y riesgo país aunque no sea inmediato".

Christian Buteler: "Vale la pena resaltar una y otra vez la importancia de haber conseguido, por 6to mes consecutivo, superávit fiscal. No existe una sola variable que resuelva todos los problemas de un país, en Argentina tampoco, pero si hay uno que se debe atacar primero, acá es el déficit fiscal. ¿Se puede mejorar? Siempre. ¿Hay trampas contables? Algunas. ¿Resuelve todos los problemas? No, pero forma parte de los pilares desde donde se comienzan a resolver. Te permite no emitir y eso logrará llevar la inflación a valores de un país normal. Por eso, y a pesar de mis innumerables críticas, celebro y resalto que el gobierno haya logrado 6 meses de superávit fiscal."

Algo más

Aficionado a la teoría económica pero también activo en el mesadinerismo, Carlos Maslatón:

"Zuchoviki se marea y no entiende el planteo o no le conviene entenderlo. De Pablo sí va al punto y está insinuando que en la emisión de pesos para comprar dólares los pesos existen siempre y no se retiran aunque se los remunere o se los cambie de casillero. Darget hace un razonamiento de mesero que no se refiere al funcionamiento de la moneda, los agregados y la banca crediticia. Desenmascaran así sin quererlo el fraude de Caputo y Milei. Los oficialistas te van a decir con palabras raras que no la ves, pero lo cierto es que la base monetaria se triplicó por ésta y por diversas otras causas desde que subió Milei, y el hecho técnico es que no queman nunca ni lo que emiten físico ni lo que crean bancariamente, y que el gobierno no sigue ninguna regla que frene su poder absoluto de falsificación monetaria y que va por las antípodas de la dolarización prometida en campaña."

