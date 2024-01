La asquerosa sorpresa que le dejaron a una diputada de Milei

“Los de limpieza habrán pensado que soy quejosa. Pero cuando llegaron, les dio tristeza", se lamentó María Cecilia Ibáñez.

Por otro lado, contó que el personal de limpieza, asombrados también por la situación, volvieron al despacho con lavandina para limpiar el desastre, y en ese sentido lamentó: "El que vino a limpiar no merecía eso. Yo me quedé en la puerta... pero el pobre que venía a limpiar no lo merecía".

Luego, en otra entrevista en la radio El Observador, calificó la situación de "muy desagradable, feo, espantoso” y afirmó que decidió no contarlo en el momento porque “era darle entidad a un daño específico".

"La verdad es que solamente perjudicó a la persona que limpió esa asquerosidad", sentenció.

Por otro lado, aclaró que decidió denunciar el hecho “por una cuestión formal, porque me parece un acto de injusticia”.

La diputada cordobesa mileista obtuvo en las elecciones de octubre más de 770.000 votos, ocupando el tercer lugar en la lista de Javier Milei, detrás de María Celeste Ponce y del empresario Gabriel Bornoroni.