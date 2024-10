Hoy, John Lennon cumpliría 84 años: El mito, la música y su activismo por la paz

image.png John Lennon encontró su válvula de escape en la música desde muy joven y poco después formó The Beatles con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

En The Beatles, Lennon destacó por su capacidad para provocar y romper esquemas y, junto a Paul McCartney, formó una de las duplas creativas más importantes de la historia, aunque Lennon aportó su rebeldía, reflejado en temas como "You've Really Got a Hold on Me" y en su célebre comentario: "Somos más populares que Jesús".