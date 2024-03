La boda exprés de John Lennon y Yoko Ono: Un trámite de 10 minutos realizado en Gibraltar

Estábamos en París y llamamos a Peter Brown y le dijimos: 'Queremos casarnos'. ¿Dónde podemos ir?' Y volvió a llamar y dijo: 'Gibraltar es el único lugar'. Entonces – '¡Está bien, vamos!' Y fuimos allí y fue hermoso. Es el Pilar de Hércules, y también simbólicamente la llamaron en una época el Fin del Mundo. Tiene otro nombre además de Pilar de Hércules, pero pensaban que el mundo exterior era un misterio desde allí, por lo que era como la Puerta de Entrada al Mundo. Así que nos gustó en el sentido simbólico y la base de nuestra relación. (John Lennon, "Antología de 1980") Estábamos en París y llamamos a Peter Brown y le dijimos: 'Queremos casarnos'. ¿Dónde podemos ir?' Y volvió a llamar y dijo: 'Gibraltar es el único lugar'. Entonces – '¡Está bien, vamos!' Y fuimos allí y fue hermoso. Es el Pilar de Hércules, y también simbólicamente la llamaron en una época el Fin del Mundo. Tiene otro nombre además de Pilar de Hércules, pero pensaban que el mundo exterior era un misterio desde allí, por lo que era como la Puerta de Entrada al Mundo. Así que nos gustó en el sentido simbólico y la base de nuestra relación. (John Lennon, "Antología de 1980")

La pareja llegó a Gibraltar y se dirigió directamente a la Oficina del Consulado Británico, donde, debido a que Gibraltar era una colonia británica y Lennon tenía la ciudadanía británica, pudieron casarse con poco aviso previo. Aquel viaje también tuvo un significado simbólico para la pareja, ya que consideraban a Gibraltar el "Pilar de Hércules", el fin del mundo y la puerta al mundo desconocido.

Una ceremonia de diez minutos y el regreso a París

El 20 de marzo de 1969, John Lennon y Yoko Ono se presentaron en la Oficina del Consulado Británico en Gibraltar para formalizar su unión. La boda se realizó en tan solo 10 minutos y la llevó a cabo el registrador Cecil Wheeler. Después de que el Sr. y la Sra. Lennon se casaran, se sacaron unas cuantas fotos en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Gibraltar, con el famoso Peñón de Gibraltar como telón de fondo. Lennon recordaría más tarde, como afirma su biografía "Lennon Remembers":

Fue muy romántico. Está todo en la canción, The Ballad Of John And Yoko. Si quieres saber cómo sucedió, está allí. Gibraltar fue como un pequeño sueño soleado. Fue muy romántico. Está todo en la canción, The Ballad Of John And Yoko. Si quieres saber cómo sucedió, está allí. Gibraltar fue como un pequeño sueño soleado.

Embed

La pareja regresó rápidamente a París, donde se alojaron en el hotel Plaza Athénée, retomando así su luna de miel en la ciudad del amor. Cinco días después, pondrían rumbo a la ciudad de Ámsterdam, donde realizarían su famosa "encamada por la paz".

------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

"Estoy de vuelta": La frase con la que Michael Jordan anunciaba su regreso a la NBA

El terremoto de Mendoza de 1861: Una tragedia que marcó un antes y un después para la ciudad

Día Internacional de la Felicidad: ¿Cómo se encuentra hoy Argentina en el Índice Mundial de la Felicidad?