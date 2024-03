The Beatles lanzan 'Let It Be': La curiosa historia de la canción que John Lennon odiaba

Cuando las cosas escalaron hasta un punto insostenible, McCartney anunció su salida de The Beatles en abril de 1970, lo que sería la antesala de la disolución definitiva de la banda. Fue así que el nombre del álbum se cambió a "Let It Be" para reflejar la situación, y se publicó en mayo de ese mismo año. La versión del tema, editada en marzo, se convirtió en el último lanzamiento de la banda antes de la separación oficial.

image.png "Let It Be" fue acreditada a John Lennon y Paul McCartney, a pesar de que la compuso McCartney y Lennon la detestaba. Aun así, la canción se convirtió en una de las más emblemáticas de la banda, encabezando las listas de varios países.

Pese a estar acreditada a Lennon-McCartney, a John Lennon nunca le gustó la canción, pues la consideraba una obra de Paul McCartney y no de The Beatles, además de que desaprobaba la posible interpretación religiosa por la referencia a la Virgen María. Aun así, "Let It Be" se convirtió en un éxito mundial, llegando a alcanzar el número 1 en las listas de Estados Unidos y otros 10 países (pero curiosamente, en el Reino Unido sólo alcanzó el segundo lugar).

La banda nunca llegó a interpretar la canción en vivo debido a su separación previo al lanzamiento del álbum, pero se convirtió en la más interpretada por Paul McCartney en su carrera como solista, incluyendo sus performances en el Live Aid 1985 y el funeral de su esposa, Linda McCartney, donde la cantó junto a sus excompañeros George Harrison y Ringo Starr.

"Let It Be" se transformó en una de las canciones más emblemáticas de The Beatles, aclamada por la crítica como una de sus mejores obras. La sensibilidad y el mensaje esperanzador de la canción siguen resonando décadas después, y seguramente continuarán haciéndolo por mucho más tiempo.

