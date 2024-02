Los Beatles tocan por primera vez en The Cavern: el inicio de una revolución musical

De The Cavern al éxito mundial

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best eran los nombres de estos muchachos, cuyos primeros acordes resonaron en el espacio que pronto se convertiría en su hogar musical. En The Cavern, la banda encontró un público fiel que se enamoró de su energía, su talento y su estilo único. Aquel lugar de ambiente íntimo y acústica particular se convirtió en un hervidero de creatividad y pasión por la música.