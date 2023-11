Los Beatles lanzaron nueva canción 43 años después: Con IA

La magia de la IA

La solución llegó de la mano de la inteligencia artificial, que permitió aislar la voz de Lennon y mejorar su calidad. Así, McCartney y Ringo Starr pudieron agregar sus partes instrumentales y vocales, así como un solo de guitarra inspirado en Harrison.

El resultado es una canción emotiva y nostálgica, que suena como si los cuatro Beatles hubieran estado juntos en el estudio. El sencillo se presentó junto con un video que recrea la imagen de la banda, usando imágenes de archivo y efectos digitales.

Acá un mini documental del proceso.

The Beatles - Now And Then - The Last Beatles Song (Short Film)

El video fue dirigido por Peter Jackson, el cineasta responsable del documental Get Back, que narra las sesiones de grabación del último álbum de los Beatles. Jackson utilizó la misma tecnología de audio MAL que le permitió separar las voces y los instrumentos de las grabaciones originales.

Una sorpresa para los fanáticos

El lanzamiento de Now and Then fue una sorpresa para los fanáticos de los Beatles, que no esperaban escuchar material nuevo de su banda favorita. La canción se convirtió rápidamente en un éxito en las plataformas digitales y recibió elogios de la crítica y el público.

McCartney y Starr expresaron su alegría por haber podido completar el trabajo iniciado por Lennon hace más de cuatro décadas. “Fue lo más cerca que estuvimos de tenerlo de regreso en la habitación, así que fue muy emotivo para todos nosotros ”, dijo Starr. “ Era como si John estuviera allí, ¿sabés? Está muy lejos ”.

image.png

Now and Then es un regalo para los amantes de la música y una prueba más del talento y la vigencia de los Beatles. Una banda que, con un poco de ayuda de sus amigos y de la IA, logró volver a hacer historia.

