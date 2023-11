https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flanacionmas%2Fstatus%2F1720088552346878227&partner=&hide_thread=false Violenta golpiza en Boedo.



Un hombre le pidió a una mujer que levantara la caca de su perro y lo atacó con un palo y la correa.



Informó desde el lugar @tomidiazcueto en #BuenDíaNación con @luisnovaresio. pic.twitter.com/dZfTJ8EXkY — La Nación Más (@lanacionmas) November 2, 2023

Sin embargo, cuando la víctima logró ponerse de pie, la atacante regresó para seguir agrediéndolo e incluso golpeaba el auto del jubilado. A raíz de esto, personal de la Comisaría Vecinal 5 B de la Policía de la Ciudad llegó hasta el lugar y solicitaron una ambulancia del SAME, que lo trasladó a un centro de salud debido a las lesiones.

Los médicos establecieron que la víctima sufrió un corte en la cabeza por el que debieron hacerle ocho puntos, traumatismos en rodilla izquierda y en los brazos. Por otro lado, la agresora fue detenida por los efectivos de seguridad.

La mujer, quien no poseía antecedentes penales, quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Oeste, se negó a declarar y luego fue liberada aunque con las restricciones dispuestas por el auxiliar fiscal Esequiel Gradella.

ataque-jubilado (1).jpg

Varios vecinos del barrio aseguraron que ya tuvieron problemas con ella por lo que la Policía se encuentra investigando el caso. Por otro lado, el hijo del jubilado habló con los medios, donde declaró su padre se encuentra "muy dolorido, con dolor de cabeza, de rodilla y de costillas"

"Fue un milagro que esté con vida porque él es discapacitado, es una persona mayor y esta mujer vino y no le importó nada. Vino directamente a matarlo, por lo que me dijo después, 'lo hubiese matado', y esa es la frase que me quedó en la cabeza"

Una vecina, testigo del hecho, contó que se tuvo que meter con otro vecino para sacar a la agresora y que "no le siga pegando". Agregó que la mujer “no lo dejaba levantar del piso, ni lo dejaba entrar a su domicilio"

"Nos pusimos frente a ella para dejar pasar al señor, que estaba todo ensangrentado, a su casa. Ella le decía 'rata, salí porque te voy a matar'"

------

Más contenidos de Urgente24

La suba de combustibles reimpulsa la inflación en noviembre

Medicamentos: Fin del acuerdo de precios y nuevos aumentos

Ilusión del 2do. gobierno del PRO y la nafta de Sergio Massa

Sergio Massa dijo que tomará medidas apenas sea Presidente

Fuego cruzado entre Javier Milei y Sergio Massa