C.S., en diálogo con el diario La Capital, relató que “ahí apareció un auto blanco que los levantó. No se si le alcancé a pegar, pero cuando se iban les disparé otro escopetazo”

Si bien el hombre inicialmente fue detenido, la fiscal Pairola resolvió la liberación de C.S., al hallar indicios de que el hombre actuó en legítima defensa.

“Anoche nadie pudo dormir en la casa. A mi me tuvieron demorado en la comisaría hasta que la fiscal se dio cuenta de que no hubo más opción que la que me tocó”

