Movilidad Jubilatoria: ¿A qué juega el bloque de Pichetto?

Pichetto siempre cuidó su cercanía con la Casa Rosada en el marco de su postura de apoyar la gobernabilidad mientras tolera que sus conducidos tengan conductas contrarias.

pedido sesion.jpeg El pedido de sesión especial con las primeras firmas de legisladores de la Coalición Cívica, para tratar la movilidad jubilatoria.

Movilidad Jubilatoria y pedido de sesión

En declaraciones a Radio Continental este miércoles (6/3), el diputado de la CC, Maximiliano Ferraro, explicó que su bancada reclama a través del proyecto presentado en la Cámara baja que la fórmula de movilidad "debe estar atada a la inflación mensual, y debe haber una recomposición por lo perdido en enero y febrero. De ninguna manera la reforma puede disminuir los haberes jubilatorios, el aumento se debe aplicar a todas las jubilaciones".

"Hoy los jubilados sólo llegan al 50% de la canasta básica", advirtió.

En esa línea, mencionó que estaban buscando reunir quorum “conversando con el radicalismo, con su presidente Rodrigo de Loredo” y que “la convocatoria es a todos los bloques”, pero no mencionó interlocutores con el PRO o La Libertad Avanza.

En cuanto al oficialismo, dijo que sobre la “recomposición jubilatoria al 1ro de enero” ya había “había discusiones” con LLA en el marco del debate de la Ley Ómnibus, lo cual volvería a plantearse ahora, marcando así las diferencias entre ambas visiones.

Por su parte, el diputado Oscar Agost Carreño, también dentro de Hacemos Coalición Federal, dijo en declaraciones a Radio Mitre Córdoba: “Celebramos lo del pacto. Vamos a ayudar para que la ley Ómnibus salga, vamos a seguir trabajando en ese camino, pero seguimos viendo que los jubilados no pueden esperar hasta mayo o no pueden esperar a que esa discusión se dé sin que se le resuelva que mínimamente no se le siga licuando todos los meses su salario”, sostuvo tratando de no separarse del todo del oficialismo.

Además, dijo que están dispuestos a que “el Gobierno traiga otras alternativas en la medida que frene la licuación y que empecemos a actualizarle como corresponde a los jubilados mes a mes sus ingresos”.

Sin embargo, admitió las diferencias con LLA: “Yo creo que es difícil porque originalmente lo que nos pedían es que autorizáramos desde el Congreso a que por decreto cuando quisiera el Gobierno dé aumentos. Incluso nos decían por fuera del texto la norma que la idea era para achatar”.

Pero precisó que había charlas con los demás bloques opositores, excepto con Unión por la Patria: “Acá lo que importa son los jubilados. Nosotros no hemos hablado con el kirchnerismo. No estamos de acuerdo con ellos. Si ellos bajan y se sientan a dar cuórum y a votar es una decisión de ellos. Nosotros sí estamos hablando con gente del radicalismo, del PRO, con la misma gente de la Libertad Avanza y esperemos que bajemos todos a discutir este tema”.

¿Y la Ley Ómnibus?

El pedido de sesión especial lo firman los integrantes de la CC, López; Ferraro; Paula Olivetto; Victoria Borrego; Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

Luego, estamparon su firma López Murphy, Stolbizer, García Aresca, Emilio Monzó, Massot y Agost Carreño, entre otros.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/oagost/status/1765140040965890541?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1765140040965890541%7Ctwgr%5E7fcae1a7ca8df8ab658c52df18344ff230104c05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.perfil.com%2Fnoticias%2Fcordoba%2Fagost-carreno-los-jubilados-no-pueden-esperar-hasta-mayo.phtml&partner=&hide_thread=false SESIÓN POR LOS JUBILADOS

La inflación y las crisis económicas han devaluado por completo la posibilidad de que los jubilados puedan vivir dignamente y cubrir sus necesidades básicas; es por eso que solicitamos una sesión especial para atender este problema que nos preocupa y… pic.twitter.com/wNeQJyk8bn — Oscar Agost Carreño (@oagost) March 5, 2024

“Esto es para acelerar. Milei avisó el primero de marzo, pero todavía no mueve el tema en el Congreso. Nosotros queremos empezar ya”, dijo Juan Manuel López, jefe de la CC en Diputados y quien motorizó el tema cuando el Gobierno había enviado una nueva fórmula en la Ley Ómnibus, cuyo tratamiento fracasó y fue retirado por el Gobierno sin enviar por separado la parte sobre la movilidad.

Ya en su dictamen de minoría, la CC incluyó la compensación en las jubilaciones al 1ro de enero, después de que los libertarios rechazaran ese cambio, lo que hace presumir que mantendrán su tesitura.

La incógnita es si la CC consigue sumar a los radicales y a otras bancadas opositoras pero especialmente si facilita el quorum el kirchnerismo, cuyo número de bancas puede ser determinante y podría provocarle una nueva derrota parlamentaria a Milei.

