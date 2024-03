Que el 'carry trade' no oculte la realidad: Vuelve el déficit fiscal

El deschave

El senador nacional por Corrientes, contador público nacional Martín Barrionuevo, expresó el rumor que recorre las oficinas de los economistas pero que nadie se atrevía a exponer en público: es harto difícil repetir en febrero el superávit fiscal de enero. Y si no se repite, hay que negociar con el 'mercado' una complicidad de silencio para que no explote el 'carry trade' antes de tiempo.

El problema es la caída de la recaudación tributaria. El régimen está basado en impuestos sobre el consumo. El feroz deterioro del consumo ha impactado en los ingresos genuinos del Tesoro Nacional. Era muy obvio que la estanflación abrazada con entusiasmo ridículo por Javier Milei, provoca un problema fiscal a corto plazo.

Por ese motivo es que el Gobierno exige que los gobernadores reclamen el regreso de la 4ta. Categoría del Impuesto a las Ganancias. Si bien es cierto que el ingreso es coparticipable, también lo es que 'la parte del león' se lo lleva la Nación.

Algunos gobernadores son tan genuflexos -siempre hay 2 o 3 que dan vergüenza- que están dispuestos a poner por escrito su reclamo, que en verdad es una urgencia de Nación, arriesgándose a que, cuando el tema aparezca en la próxima campaña electoral 2025, el Ejecutivo Nacional pueda culparlos por la decisión.

La consultora Eco Go lo había anticipado: “Enero es un mes particular y no se puede extrapolar al resto del año (...) hasta que se distribuye el Presupuesto, la Administración Nacional tiene unos días sin ejecutar ningún gasto, cosa que no pasa en el resto de los meses, a lo cual se le adiciona la llegada de un nuevo Gobierno sin experiencia en saber cómo gastar (y que no lo desea hacer)”.

La web Chequeado realizó un posteo titulado 'Cómo se logró el superávit en enero de 2024', y explicó:

"De acuerdo con un análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), durante enero los ingresos del Estado se mantuvieron estables en términos reales (es decir, contemplando el efecto de la inflación) con respecto al mismo mes del año anterior, principalmente gracias a un incremento en la recaudación del impuesto PAIS y los derechos de exportación (ambos beneficiados por la devaluación del peso en diciembre de 2023).

Es por esto que la eliminación del déficit estuvo relacionada con una caída en los gastos, que se redujeron un 10,9% en enero último, según los cálculos de la ASAP. Pero si se excluyen los pagos de intereses de deuda (que aumentaron un 141%), la caída de los gastos primarios fue del 30%.

¿Qué partidas fueron las más afectadas? De acuerdo con los datos oficiales, los gastos de capital (es decir, fondos destinados a la realización de obras públicas y transferencias al sector privado para mejorar la capacidad productiva) cayeron un 86% real.

En tanto, los gastos corrientes tuvieron una baja del 25,5% real, aunque al interior de este rubro se registraron fuertes recortes de partidas.

Embed Acabo de cobrar mi jubilacion de Febrero. Es el mismo monto que el de Enero y que el de Diciembre (descontando aguinaldo).

Me parece que me están licuando la jubilación...con razón dicen que tienen superávit fiscal.

¿Es esa la manera de reducir el gasto público que recomienda… — Carlos Rodriguez (@carod2015) February 27, 2024

Según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los gastos en programas sociales cayeron casi el 60%. El informe aclara que esto se debió principalmente a una baja en los recursos destinados al programa Potenciar Trabajo (-97%) y las becas Progresar, cuyas partidas se ejecutaron en el mes de febrero.

En tanto, las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) cayeron 5,4% mientras que no se registraron fondos para comedores escolares y comunitarios. En cambio, hubo un incremento del 14,7% en la Tarjeta Alimentar.

Según la OPC, las jubilaciones y pensiones cayeron un 32,5% real, a raíz de las diferencias entre la aplicación de la fórmula de movilidad y la inflación del período.

También hubo menos partidas destinadas a las provincias: se redujeron un 53,3%, a raíz de un descenso del 11% en las transferencias automáticas y un 98% de las no automáticas. Los gastos en personal, por su parte, cayeron un 18%.

En tanto, los subsidios tuvieron un incremento del 57,2% (según el análisis de la ASAP), explicados por un aumento del 147,5% en transporte y una caída de las partidas destinadas a otras empresas públicas como AySA y el Correo Argentino.

En cambio, no se registraron partidas destinadas a los subsidios a la electricidad. Esos fondos deberán saldarse en el futuro, ya que se trata de pagos a las generadoras de energía eléctrica por recursos ya entregados a las empresas distribuidoras (...).

