Pacto de Mayo: Desconfianza y condiciones de gobernadores a Milei

En la previa a la reunión del viernes en la Casa Rosada con los gobernadores -a la que confirmó que viajará-, Torres volvió a invitar a Javier Milei y al ministro de Interior, Guillermo Francos, a la reunión de las provincias patagónicas en Madryn "para plantear el rol histórico" en la masa de coparticipación federal.

En una entrevista con LN+, el gobernador de Chubut lanzó: “Milei necesita escuchar”.

milei-torres.jpg Javier Milei y 'Nacho' Torres tuvieron fuertes cruces públicos.

Ignacio Torres sostuvo que “no quieren” pelearse con Milei sino que reivindicarán “lo que generan las provincias”. “Voy a decir todo lo que las provincias necesitan. Milei necesita escuchar al mal llamado interior del país. Hay que concentrarse en una agenda de desarrollo, la convocatoria del viernes responde a esa urgencia que tenemos”.

“Destaco que se baje la agresión y el nivel de violencia, que es peligroso a donde se llegó. Si bien también cuesta dar vuelta la página, tomamos la decisión de dialogar y dentro de esos 10 puntos está en discusión la coparticipación”, valoró.

Pero inmediatamente deslizó una advertencia a Javier Milei por no querer negociar ninguno de los puntos del pacto:

Un pacto federal tiene que ser vinculante con la voz del interior productivo. No es cierto que es unilateral. El viernes se van a discutir un montón de cuestiones donde seguramente no vamos a estar de acuerdo en muchas Un pacto federal tiene que ser vinculante con la voz del interior productivo. No es cierto que es unilateral. El viernes se van a discutir un montón de cuestiones donde seguramente no vamos a estar de acuerdo en muchas

Sin embargo, destacó: “Hay una oportunidad de discutir un país federal, es un avance histórico”.

Con respecto al Impuesto a las Ganancias, -que el Gobierno busca restaurarlo- el gobernador advirtió: “ No necesitamos la coparticipación de Ganancias, es nuestra. Queremos ver qué plantea el Gobierno, porque además plantea un nuevo impuesto para quienes ganan más”.

"Queremos ver qué plantea el Gobierno. Por un lado que se retrotraiga la medida y un nuevo puesto con quienes ganan más con distintas variables, no es lo mismo que el impuesto a las Ganancias en un contexto de mega inflación", planteó.

En esa línea, sostuvo que analizarán la información concreta y técnica que presente el Ejecutivo nacional respecto al gravamen, en la previa al diálogo sobre el Pacto de Mayo.

Pacto de Mayo: Las condiciones de Maximiliano Pullaro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, impuso sus condiciones en la previa a la reunión que llevarán adelante las provincias con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para avanzar en la construcción de acuerdos que den lugar a la firma del Pacto de Mayo. En ese marco, reclamó a la Nación el pago de una deuda de $600 mil millones.

“Hay provincias como la de Santa Fe a la que el Gobierno nos debe. Nos debe 600 mil millones, con lo cual queremos poner arriba de la mesa porque hemos puesto mucho para sostener el federalismo y el sistema de nuestro país”, reclamó desde ExpoAgro.

En la misma línea, completó: “Si vamos a discutir las provincias que deben a Nación, que está bien, tenemos que discutir las deudas que tiene Nación con las provincias. El debate debe estar centrado ahí, no solo los recursos”.

1200-1703007007231219318.jpg Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe. Foto: NA

Tras la convocatoria de Milei que tendrá lugar el 25 de mayo en Córdoba, Maximiliano Pullaro destacó el llamado y se mostró abierto a discutir, aunque aclaró que “no hay claridad sobre cuál va a hacer la propuesta de la Nación con las provincias”.

Por otro lado, reiteró además que la provincia de Santa Fe “nunca” respaldará el aumento de retenciones al agro y a la industria. Así, le marcó un límite al Gobierno nacional, que contempla la posibilidad de aplicar los aranceles con el tratamiento de la Ley Ómnibus.

“Desde nuestro lugar nunca vamos a acompañar un sistema impositivo que aumente la carga tributaria al campo, a la industria y a los sectores que exportan. Desde Santa Fe nunca vamos a acompañar un aumento de retenciones”, concluyó.

Martín Llaryora: “Si van a presentar lo mismo, ¿por qué votarían distinto?"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró que para él es ”relativamente fácil” firmar el Pacto de Mayo pero advirtió que deberá haber modificaciones a la Ley Ómnibus que el Gobierno volverá a enviar al Congreso.

"Las iniciativas se votaron en general y en particular, con algún nivel de flexibilidad podrían haber salido. Si van a presentar lo mismo, ¿por qué los legisladores que están van a votar distinto? Van a tener que hacer algunas modificaciones”, dijo Llaryora durante su recorrido por la muestra Expoagro.

“Sentarme en una mesa para decirme que van a poner un derecho de exportación a la maquinaria agrícola, no pierdan tiempo, no me llamen. Para poner trabas, no cuenten conmigo”, aseguró.

Martín Llaryora Milei.jpg Martín Llaryora y Guillermo Francos.

Si bien reiteró que Córdoba siempre tiene “una voluntad de diálogo, de respeto institucional y de una mirada de producción y desarrollo”, afirmó que es Javier Milei el que tiene la responsabilidad de generar las condiciones para un diálogo productivo.

“Tiene que haber actitud del que convoca y generar un marco social. Tengo que generar un contexto para convocar a los demás a la mesa. Construir un escenario de diálogo y consenso. Eso es responsabilidad de quien gobierna. Y esto no significa resignar nada". Y agregó:

Si vos creés que te las sabés todas es porque no sabés nada Si vos creés que te las sabés todas es porque no sabés nada

Además, Llaryora advirtió que lo más importante son “los dos meses que faltan para mayo, hay que llegar con un montón de normativa aprobada con cosas que hay que sacar ya porque Argentina se deteriora día a día”.

Durante una entrevista con CNN Radio, el gobernador cordobés también reclamó hoy un “plan productivo” porque, dijo, “con la motosierra y la licuadora no alcanza”.

Ricardo Quintela: "Detrás del Pacto de Mayo hay humo"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en tanto, aseguró que no irá a la Casa Rosada el 8 de marzo.

"Detrás del Pacto de Mayo hay humo", lanzó. Y explicó: "en el Pacto de Mayo hay un condicionamiento de por medio, por no decir extorsión. Es inviable nuestra participación en el Pacto de Mayo", haciendo referencia al pedido de Javier Milei de soltar un alivio fiscal para las provincias a cambio de que se voten sus leyes en el Congreso. Al respecto, sostuvo que se torna imposible "poder debatir la Ley Ómnibus en profundidad y en las comisiones que corresponden".

"Nos convocaron pero vamos a conversar a ciegas", añadió el gobernador riojano. "Nos quitaron todo y ahora nos quieren dar Ganancias", reclamó gobernador peronista, agregando que no quiere tener "otra desazón" por parte del Gobierno Nacional.

En diálogo con La Mañana por CNN Radio, dijo que Nación debe 6 meses de la Ley de Presupuesto y que en la provincia "se le hace imposible vivir con tranquilidad a vastos sectores de la sociedad".

Luego apuntó directamente contra Javier Milei y le pidió que "deje de tirar cosas vacías al aire que tienen repercusión en los mal llamados medios nacionales".

La semana pasada, la provincia no pudo afrontar una deuda de 26 millones de dólares que la dejó al borde del default. Además, Quintela fue el primer gobernador en obtener el visto bueno del parlamento local para emitir una cuasimoneda con respaldo provincial.

Axel Kicillof: Pliego de condiciones

Siguiendo con los gobernadores del PJ, ayer, durante su apertura de las sesiones ordinarias, el gobernador bonaerense Axel Kicillof -que no escatimó críticas hacia Javier Milei- se refirió a la convocatoria al 'Pacto de Mayo': "después de someter al pueblo, a la democracia y al federalismo a una agresión tan inédita como salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo. Ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política: aprueben las leyes y recibirán los recursos que ilegalmente se les quitaron".

"Nuestra respuesta es muy clara: cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y marketing... arranquen nomás si no llegamos", ironizó.

kicillof-asamblea-leg.jpg Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa de la provincia de Buenos Aires (Foto: NA).

Luego, presentó una especie de pliego de condiciones:

1. La inmediata reactivación de las obras públicas frenadas caprichosamente que afectan la vida de los 135 municipios.

2. El respeto al federalismo y la inmediata reposición de los fondos vengativamente birlados a las provincias.

3. La devolución de los fondos del FONID para los salarios docentes y los fondos para las universidades y el transporte.

4. La urgente distribución de los recursos destinados a los comedores y los medicamentos que se interrumpieron de manera tan insensible como incomprensible.

5. La derogación del DNU ilegal, anticonstitucional según todos los especialistas de todas las vertientes y que es el marco para el saqueo de recursos provinciales que se viene realizando.

6. El firme rechazo al delirante proyecto de dolarización, que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y que favorece únicamente al narcotráfico.

7. El dragado del Canal Magdalena y la defensa irrestricta de nuestra patria y nuestra historia, con el firme reclamo por la soberanía en Malvinas.

