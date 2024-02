Conflicto institucional inminente: Javier Milei escala la Grieta

Le respondió el gobernador de Chubut:

"Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias.

Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer."

Embed Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias.

Usted tiene que gobernar para todos los argentinos,… https://t.co/jYKW8pahFG — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 24, 2024

La UCR respaldó a Torres:

Embed #Comunicado | La UCR repudia el ataque al pueblo de Chubut y a su gobernador Ignacio Torres y envía su apoyo solidario. pic.twitter.com/MYxIZJuuWR — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) February 24, 2024

También el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora:

Embed Desde el corazón de la Argentina, mi solidaridad con el reclamo federal de los gobernadores patagónicos. El país necesita diálogo, consensos y respeto para salir de esta tremenda crisis.@NachoTorresCH @Rolo_Figueroa

@Weretilneck @ZiliottoSergio @gustavomelella @ClaudioVidalSer pic.twitter.com/WqyRVgCQqO — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) February 23, 2024

El mileísmo salió contra Torres.

Los militontos con su flema hiriente. Por ejemplo, @Soycapone_:

"Cerrá el orto y pagá lo que debés, te la das de golpista y no te bancaste ni medio revés.

Traidores a la patria como vos, ni olvido ni perdón. Ahora a afrontar las consecuencias. Ustedes son los mismos de siempre, nada ha cambiado en las pcias parece."

Otro: @BetoMendeleiev_

"Nachito, me haces acordar en el Age of Empires cuando sacrificaba un caballo mandandolo al territorio enemigo para ver que tenía. Sos carne de cañón pibe."

También los hay más educados. Por ejemplo, @maquialifraco:

"Nacho, el Código Penal no es una amenaza, decir que vas a dejar al país sin gas sí."

Miguel Boggiano:

"Los gobernadores se quieren “hacer los giles” y no pagar esta deuda para quedarse con la guita.

Y lloran que se la están quitando de la coparticipación que eso era EXACTAMENTE lo que estaba acordado en el préstamo.

Los gobernadores están mintiendo a cara descubierta."

Embed Los gobernadores se quieren “hacer los giles” y no pagar esta deuda para quedarse con la guita.



Y lloran que se la están quitando de la coparticipación que eso era EXACTAMENTE lo que estaba acordado en el préstamo.



Los gobernadores están mintiendo a cara descubierta https://t.co/qCxSZByAWt — Miguel A Boggiano del 55,6% (@Miguel_Boggiano) February 24, 2024

Mesiánico

Javier Milei insiste:

"Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el Principio de Revelación...

Además, ver como toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con un pobreza por las nubes me da asco...

Juro que ni en mis mejores sueños me imaginé una semana así:

Reunión con n2 FMI y n2 de EEUU;

Baja del dólar mercado y futuros;

Compresión de brecha;

Suba de bonos y acciones.

Y cuando todo parecía terminar de un modo genial, TODA la casta sola sale a gritar SOY CASTA.

VLLC !!!".

Embed Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el Principio de Revelación...

Además, ver como toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con un pobreza por las nubes me da asco... pic.twitter.com/Ri7o0kzw2p — Javier Milei (@JMilei) February 24, 2024

Milei también reposteó un posteo de la cuenta de uno de sus fans que lo citó:

"Los politicos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que no podemos vivir sin ellos, en realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos".

"Si el pais se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado la mierda de los politicos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos, se hunden".

Además, Milei embistió contra el economista Pablo Gerchunoff:

Embed .@pgerchunoff te lo paso para que de ese modo te evites opinar tonterías...

Parece que tus prejuicios le ganan por escándalo a tu capacidad analítica... https://t.co/ESOVuo47Yl — Javier Milei (@JMilei) February 24, 2024

Patricia Bullrich

Finalmente, Patricia Bullrich se ubicó fuera del PRO, que presidió hasta no hace mucho:

Ningun miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada. No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos. Ningun miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada. No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos.

Quedó afuera porque los referentes más importantes del PRO hoy día, comenzando por Jorge Macri, validaron el reclamo de Torres (en parte porque Nación le adeuda un dineral a CABA):

Embed .@NachoTorresCH es un gobernador que defiende con coraje los intereses de su provincia.



La Argentina debe recuperar el diálogo y el respeto institucional. El progreso y el cambio que el país necesita se construye con firmeza pero sin imposiciones. pic.twitter.com/RgzW5YJ71e — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 23, 2024

Propuesta

José Luis Espert:

La crisis Chubut-Nacion es otra buena oportunidad para terminar con la coparticipación. Que Nación recaude Ganancias e IVA corporativos, las Pcias impuesto a los ingresos, impuesto a la venta final y los Municipios eliminen todas las tasas y recauden los impuestos al patrimonio. La crisis Chubut-Nacion es otra buena oportunidad para terminar con la coparticipación. Que Nación recaude Ganancias e IVA corporativos, las Pcias impuesto a los ingresos, impuesto a la venta final y los Municipios eliminen todas las tasas y recauden los impuestos al patrimonio.

Una cuenta llamada @Apuntes_

"La retención es legal, si querían patear el pago deberían haber negociado. A los gobernadores les faltó política y también alguien q les hiciera los números para que se dieran cuenta que no estaban pateando la mesa de negociaciones de la ley ómnibus, se la estaban tirando encima."

También opinan los integrantes de la claque de Milei, tal como Santiago Oría:

"Viajando con Javier y El Jefe. El presidente, mientras tuvo señal, estuvo literalmente cagándose de la risa leyendo los tweets sobre el papelón de Nachito. Luego a pura selfie. VLLC."

Al respecto, el mileísta Eduardo Feinmann:

Embed El Presidente Milei en el avión. pic.twitter.com/rBceVySBl1 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) February 24, 2024

Conspiranoia

La periodista Nancy Pazos:

"Milei está cada vez más cristinista en el manejo del poder.

No es una crítica ni una lisonja.

Solo una mera descripción y/o apreciación.

Y ahora vengan de a uno.

Pero yo sí la veo.

A quienes se pregunten el porqué de la rebelión de los gobernadores del PRO (hasta Valdes y Cornejo!!) les cuento que fue ÉL… Mauricio Macri quien encendió el fósforo después que Javier Milei derramara la nafta. Él autorizó o empujó a Nacho Torres a plantarse.

Es puja de poder total.

El ex Presidente quiere a su socia Vicky Villarruel en el sillón de Rivadavia.

No es análisis. Es información."

Una tal @ElbaGin09761313:

"Esto huele a LAGO ESCONDIDO. El Presi esta furioso xq ve la mano de "reposera" detrás de esto. Todo el PRO estaba al tanto, incluido Macri que viene coqueteando con Vicky. Peluca nunca debió confiar en él, ni fiarse de Clarín, por más contratos directos que le haya adjudicado."

Del otro lado

Para Unión por la Patria, esto ya era previsible y es una estrategia de Javier Milei:

Embed Reducción de transferencias a provincias. Eliminación del Fondo de Incentivo Docente y del Fondo Compensador del Transporte. Insultos a gobernadores.



Lo dije hace 20 días. Milei nos quiere llevar a la desarticulación federal y la disolución nacional.



No lo vamos a permitir pic.twitter.com/ppfW6d1faY — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) February 24, 2024

