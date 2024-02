La incómoda pregunta sobre Javier Milei que Blinken eludió

Volviendo a la conferencia, el periodista de CNN Radio le preguntó a Antony Blinken si la Argentina puede convertirse en el principal socio de la región de Biden, teniendo en cuentas las expresiones de Lula Da Silva sobre China, Rusia e Israel. "¿Argentina puede reemplazar a Brasil en la región o puede empañarse el vínculo de la Argentina con Estados Unidos, teniendo el cuenta el viaje que va a hacer Milei a Washington, donde va a verse con el candidato republicano Donald Trump?", le preguntó.

"No tenemos asociaciones exclusivas, le damos la bienvenida al trabajo con cualquier país que quiera asociarse en la promoción de los objetivos conjuntos e intereses mutuos, en valores comunes", comenzó su respuesta Antony Blinken, evitando pronunciarse específicamente sobre la reunión de Milei con Trump de mañana.

"Estamos viviendo en un momento... yo llevo más de 30 años haciendo este trabajo, y no se me ocurre un momento en el mundo donde haya habido tantos retos complejos e interconectados, como no lo estaban antes, y es absolutamente esencial trabajar con socios individuales y encontrar nuevas formas de cooperar, y esto es cierto para la Argentina y USA, como para también Brasil y USA", prosiguió.

Como el funcionario estadounidense evitó una respuesta directa, el periodista insistió: "¿no hay ningún malestar de la Casa Blanca en torno a que el Presidente hoy mismo viaje a Washington para verse con quien sería rival de Biden, Donald Trump?"

"Yo no me dedico a la política, me dedico a las políticas y a la política exterior en este caso. Con esta base les puedo decir que nos ha complacido la reunión con el presidente Milei y todo el equipo, y estamos más convencidos de que existe un fuerte deseo de parte del gobierno de Argentina y del gobierno de Estados Unidos de fortalecer y profundizar nuestra asociación", esquivó Antony Blinken, quien de todos modos no negó el malestar por el encuentro de Milei con Trump.

Embed - Declaración de prensa conjunta entre la Canciller Diana Mondino y su par, Antony Blinken

Javier Milei y Antony Blinken en la Rosada

Esta mañana, Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia de Joseph Biden.

Según se informó oficialmente, la reunión fue con agenda "abierta", aunque se da por descontado que se conversó sobre la renegociación del acuerdo con el FMI, el vínculo geopolítico de los países de la región con China y Rusia, y el posicionamiento argentino frente a la guerra en Israel. Pero, sobre todo, de inversiones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1761037952463823282&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony Blinken, y su comitiva. pic.twitter.com/Q8kNnb8smA — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 23, 2024

Del encuentro participaron, por el lado de la comitiva argentina -y además de Milei- el jefe de gabinete Nicolás Posse, la canciller Diana Mondino, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, el Secretario de Relaciones Exteriores Leopoldo Shaores, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales Marcelo Cima, el embajador designado en Washington Gerardo Werthein, el Secretario de Estrategia Nacional, Jorge Antelo, y el traductor Water Kerr.

