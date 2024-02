Javier Milei y la disolución nacional: Provincias Unidas del Sur

Gustavo Melella (Tierra del Fuego): "Repudiamos tajantemente los embates contra la provincia hermana Chubut, solidarizándonos con el Gobernador Nacho Torres y el pueblo chubutense."

Embed LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR



Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.



En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente… pic.twitter.com/Qq2mJcW3W8 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 23, 2024

Juntos por el Cambio

Los gobernadores de Juntos por el Cambio se solidarizaron con Torres, quien integra ese espacio político-partidario, que para algunos se encuentra en disolución pero acontecimientos como el que ocurre, podría ayudarle a recuperar algunas banderas.

Embed .@NachoTorresCH es un gobernador que defiende con coraje los intereses de su provincia.



La Argentina debe recuperar el diálogo y el respeto institucional. El progreso y el cambio que el país necesita se construye con firmeza pero sin imposiciones. pic.twitter.com/RgzW5YJ71e — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 23, 2024

"No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600.000 chubutenses que ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo", coincidieron los gobernadores en el comunicado.

Además, sumaron al reclamo la retención "de forma ilegal" de los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. "Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron".

Ya provoca hartazgo el desafío permanente de Javier Milei y sus colaboradores a las leyes y la Constitución vigente. Antes se creía que sólo era ignorancia libertaria. Ahora se sospecha que es autoritarismo peligroso que requiere que la sociedad levante un límite.

Justicia Federal

Alberto Weretilneck, desde Río Negro, advirtió a Javier Milei: "Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen".

No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen. No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen.

Todos recordaron que la Justicia Federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut, declaró la ilegalidad de la quita. "No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA. Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos", agregaron.

Acompañado por el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, Torres expuso detalles de algunas situaciones que se han dado en los últimos días que se entienden como un mensaje ante la posición de firmeza que él y otros gobernadores mantienen antes medidas inconsultas del presidente Javier Milei, y de su ministro de Economía, Luis Caputo.

Torres: “Hay una situación preocupante y es la decisión del Ministerio de Economía de retenernos de manera indebida la mitad de la coparticipación, cuando la provincia tiene voluntad de pago de canje de una deuda. El exgobernador (Mariano) Arcioni puso la cabeza en la guillotina, endeudándose al corto plazo con tasas atadas al CER, lo cual es totalmente absurdo, no lo hizo ninguna provincia”.

Embed Gobernador de Chubut Nacho Torres: " Si el miércoles no nos sacan la pata de encima a los chubutenses, no sale una gota de petróleo de la provincia"#ElPeorPresidenteDeLaHistoria pic.twitter.com/XfkXgrFDmJ — Mariana Campos (@camposmar88) February 23, 2024

Javier Milei

Torres dijo la verdad: "No puedo aplaudir un equilibrio fiscal no pagándole a nadie y que el 80% de ese equilibrio sea el Impuesto PAIS".

Luego anticipó que "el día 7 (de marzo) será histórico, porquevamos a estar todos los gobernadores de la Patagonia mostrándoles al país lo que somos y lo que representamos, porque somos la mitad de los dólares que dilapidan los Gobiernos nacionales".

Veremos cuanto tardan en levantar el teléfono y pedirnos que levantemos la pata, pero si no hay una solución, desde el miércoles no se va a exportar una gota de petróleo más. Veremos cuanto tardan en levantar el teléfono y pedirnos que levantemos la pata, pero si no hay una solución, desde el miércoles no se va a exportar una gota de petróleo más.

Muy importante este comentario de Alejandro Rodríguez, 'Topo':

"Desde el Instituto Consenso Federal hemos venido planteando que “la ‘era libertaria’ puede estar generando sus propios anticuerpos, ya que el ataque del gobierno central a gobernadores e intendentes está modelando un Federalismo que perfora las barreras partidarias”.

Esto sucede en un contexto en que hay quienes afirman que la institucionalidad de la República debe revisarse porque quizás sería más apropiado una refundación considerando el esquema de una Confederación.

Hay quienes insisten en que sería el mecanismo apropiado para un nuevo Pacto Federal entre las provincias preexistentes y la Nación. Son temas muy densos que vienen de arrastre, y se sospecha que Javier Milei, con sus acciones, no es la persona apropiada para liderar el debate.

milei-valdes.jpg Javier Milei saluda a Gustavo Valdes, gobernador de la Provincia de Corrientes, quien queda a trasmano de casi todo el país. Detrás Guillermo Francos, inexistente ministro del Interior. Foto: NA.

El futuro

Lanzar una estanflación para bajar la inflación es una acción irresponsable. En particular cuando se carece del poder político suficiente y no se generan consensos.

Las consecuencias macroeconómicas son tremendas. La consultora Equilibra las identificó:

"El anticipo de actividad de Equilibra de Ene-24 nos muestra que la caída se profundizó: -4,5% i.a. y -0,5% desestacionalizada, producto del impacto negativo de las correcciones económicas implementadas al inicio del nuevo gobierno. Esperamos para el 1T-24 una caída desestacionalizada del PIB mayor a la observada en el 4 T-23 (-1,9%).

"Las perspectivas para el 2 T-24 son menos pesimistas por la recuperación de la cosecha gruesa (maíz y soja). Pero para que se consolide el repunte de la actividad tendría que mejorar el salario real, lo cual sólo sería plausible con una fuerte apreciación cambiaria."

"Si el Ejecutivo consolida el ajuste fiscal y termina de ordenar los precios relativos sin atrasar en demasía el TCR, es probable que comiencen a observarse brotes verdes hacia la primavera. Pero si la economía no termina de estabilizarse, la recuperación sería ardua y lenta."

"Prevemos para 2024 una fuerte caída del PIB (-4%), del consumo agregado, la inversión y las importaciones. La contracción del consumo agregado duplicaría la del Producto y la caída de la inversión y las importaciones superaría el dígito. En cambio, las cantidades exportadas treparían significativamente, recuperando el terreno perdido el año pasado."

¿Qué tiene de positivo para ofrecer Javier Milei?

