Axel Kicillof ante Asamblea Legislativa, en medio de la pelea con Milei

"Que no use esta tribuna para pelearse con el Presidente"

El presidente del Bloque de Senadores de la UCR + Cambio Federal, Agustín Maspoli, expresó que esperan "encontrar un discurso que hable de los problemas que tenemos los bonaerenses que plantee soluciones a temas como educación, IOMA, seguridad y empleo”.

“No sería bueno encontrarnos con un acto político. Esperamos un discurso para todos los bonaerenses. La política tiene que dejar de mirarse el ombligo y de hablar de sí misma. Los problemas de la gente requieren toda nuestra atención” agregó.

Sobre la convocatoria al Pacto de Mayo por parte de Javier Milei, desde la UCR indicaron: “El diálogo siempre es bueno, nuestro partido lo viene reclamando desde el inicio de la gestión del gobierno nacional. Pero el diálogo no puede tener condicionamientos ni ser a libro cerrado. Además para mayo falta mucho”.

BLOQUE UCR + CAMBIO FEDERAL: esperando el discurso del gobernador Kicillof. #AsambleaLegislativa #DiputadosBA pic.twitter.com/QADG9ZgXZt — Diputados UCR + Cambio Federal (@dipucrcambiofed) March 4, 2024

Por su parte, Cladio Frangul, presidente del bloque Acuerdo Cívico indicó que espera "que el gobernador hable de los problemas de la provincia como la crisis del IOMA, del sistema de salud y de seguridad y que no use esta tribuna para pelearse con el Presidente. Me parece que no es el ámbito" expresó.