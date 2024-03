Victoria Villarruel de 'fiesta', entre gran presión por DNU

Con los 9 senadores que pidieron la sesión especial, la titular del Senado ya no tiene excusas para no citar a reunión a los legisladores. Ocurre que mientras UP pedía sesionar ella podía alegar que no había una mayoría conformada ya que ese bancada tiene 33 senadores cuando la mayoría del pleno son 37.

La excusa de Victoria Villarruel era, de todos modos, muy discutible porque ella debe citar a sesionar si hay un pedido formalmente cumplimentado, aunque nada dice taxativamente que está obligada a oficializar la convocatoria, según ella.

DNU: Presión a Victoria Villarruel

La semana pasada, el Senado ratificó a sus autoridades y el kirchnerismo designó como vicepresidenta a Silvia Sapag. En ese contexto, aumentaron la presión sobre su titlar para tratar el Mega DNU.

Silvia Sapag le dijo a Victoria Villarruel que “la constitución le manda” convocar a sesión. “Está en sus manos llamar a sesión para que este DNU sea tratado, porque de su parte solo vimos dilaciones y ponernos palos en la rueda, recién ayer se conformó la bicameral pero tratará todos los DNU que vengan de acá en adelante porque le corresponde al pleno tratar el 70/2023. Es abogada, no es necesario que le lea el artículo de la Constitución”.

“Usted debe ser garante de la Constitución”, concluyó.

Por su parte, la senadora Florencia López (Unión por la Patria) acusó a Victoria Villarruel de tener una “actitud impeditiva para el tratamiento del DNU” 70/2023 y que “ha incumplido la Constitución” en rechazar la convocatoria a sesión.

Victoria Villarruel en Mendoza

La vicepresidenta Victoria Villarruel todavía está en Mendoza, tras haber participado durante el fin de semana de la Vendimia 2024. Este lunes (04/03) se reunió con la la vicegobernadora Hebe Casado en Casa de Gobierno. También intervino en un acto en el Memorial de la Bandera.

"A propósito de la discusión sobre los festivales en las provincias, nosotros le hemos explicado a Vicky que no consideramos que Vendimia sea un gasto innecesario", reveló Casado en diálogo con radio Nihuil.

villarruel-cornejo.jpg

Mientras, la vicepresidenta continúa acercando posiciones con el gobierno del radical Alfredo Cornejo en el marco de los acuerdos que necesita Javier Milei para su 'Pacto de Mayo' -al que el mandatario provincial definió como "música para los oídos"-.

Diario Uno de Mendoza calificó de "sorpresiva" la extensión de la estadía de Victoria Villarruel en la provincia, y la enmarca justamente en este acercamiento del Gobierno a los gobernadores de Juntos por el Cambio. "Su estadía XL -se quedará al menos hasta el mediodía- desmiente que la suya sea una visita ingenua", dice el diario local.

