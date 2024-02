Guerra con los gobernadores: peligra el Mega DNU en el Senado

CCF_000077.pdf El pedido de sesión especial de los 9 senadores que hasta ahora no habían solicitado el tratamiento del DNU en recinto.

Villarruel en problemas ¿y Menem?

Con los 9 senadores que hoy pidieron la sesión especial, la titular del Senado, Victoria Villarruel, ya no tiene excusas para no citar a reunión a los legisladores. Ocurre que mientras UP pedía sesionar ella podía alegar que no había una mayoría conformada ya que ese bancada tiene 33 senadores cuando la mayoría del pleno son 37.

La excusa de Villarruel es muy discutible porque ella debe citar a sesionar si hay un pedido formalmente cumplimentado, aunque nada dice taxativamente que está obligada a oficializar la convocatoria, según ella.

“Nada obliga a la presidencia a convocar la sesión. Esperamos tener dictamen de la comisión bicameral que no se constituyó por la obstrucción a su integración en diputados por parte del bloque kirchnerista", argumentó Juan Carlos Romero, presidente del bloque Cambio Federal.

Otro argumento de la vicepresidenta era que no había dictamen de la comisión bicameral encargada de tratar los DNU. Ese comité asesor recién se conformó la semana pasada cuando el titular de Diputados, Martín Menem, designó a los representantes por la Cámara baja en ese cuerpo, sin atender los reclamos de UP que pedía un asiento más en la comisión dada su representación parlametnaria, lo que le fue negado.

La vicepresidenta solo dijo, semanas atrás, en su cuenta de X que el kirchnerismo “ya no maneja la agenda política”.

"Nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado. Vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones", se defendió, a lo cual podría seguir argumentando lo mismo pero al haber una mayoría enfrente se vuelve más difícil para la vice seguir impidiendo sesionar.

Por su parte, Martín Menem debería tomar nota de lo que ocurre en el Senado. Hay senadores de la órbita de Miguel Pichetto y de algunos radicales que firman el pedido de sesión de los '9'. Si eso se replica a nivel bloques en la Cámara baja podría haber un pedido de sesionar similar, con sectores que alcanzarían tanto el quorum como la mayoría necesaria para rechazar el DNU y dejarlo sin efecto.

