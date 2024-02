Javier Milei y la pulseada con los gremios docentes

“Se ha dilatado intencionalmente la convocatoria a la reunión. Todos sabían cuándo se iniciaba el ciclo lectivo”, dijo Sonia Alesso, secretaria general, durante la conferencia de prensa en la que CTERA llamó al paro para el lunes 26.

El gremio tomó la decisión de ir la huelga por 24 horas durante un congreso extraordinario efectuado esta tarde. Argumentó que se hace en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial y por los recortes en las partidas nacionales para programas educativos, infraestructura y comedores escolares.

“Más allá de lo sectorial, hemos planteado la urgencia y necesidad de que se enviaran los fondos que fueron retraídos de forma irregular a las provincias y a los docentes”, añadió Alesso.

Además, manifestó que “el próximo mes los docentes de todo el país van a cobrar menos”. En ese sentido, consideró: “No estamos hablando de poco. Estamos hablando del fondo compensador, del FONID y en el caso de la quinta hora se da un fenómeno particular: a varios docentes se le ha notificado que no va a continuar. Además de ser desplazados de sus puestos de trabajo, van a perder parte de su salario”. Y puntualizó que “en función de no cumplirse los reclamos, se analizará la continuidad del plan de acción”.

Sin embargo, habrá jurisdicciones que le dirán Sí, al inicio de clases: CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

El otro calendario escolar y el enojo de Javier Milei con los gobernadores "traidores"

Todo tiene que ver con todo en nuestra amada y convulsionada república. El inicio de clases no sólo está atravesado por la convocatoria gremial docente a paro y movilización, sino por la crisis entre el presidente de la nación y los gobernadores. Atento ello, las diferentes provincias de la Argentina, tendrán su propio día de inicio de clases.

Las escuelas de La Rioja darán inicio a las clases el martes 27/2; en Santa Cruz iniciarán el jueves 29/2 y el viernes 1 lo harán Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán.El calendario se completará con el inicio de clases el lunes 4 en Chaco, Chubut, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca y Neuquén a las que se sumaron Jujuy y Salta, que decidieron aplazar la fecha. En Río Negro, el ciclo lectivo el 11 de marzo, tras un periodo de intensificación desarrollado del 14 al 26 de febrero, se informó oficialmente.

Ciudad de Buenos Aires ¿Cómo responderán los aliados a JavierMilei?

Sendos gremios docentes adhieren al paro de Ctera, afectando a un total de 745.000 estudiantes que tenían previsto comenzar un nuevo ciclo lectivo en las 1.247 escuelas de gestión estatal y 1.487 privadas del distrito, según los datos brindados por el Ministerio de Educación porteño.

con todo y ello, mañana, lunes 26/2, se dará inicio a las clases en los niveles inicial y primario y el lunes 4 de marzo será el caso del nivel secundario.

Recordemos en esta misma línea, que los estudiantes de primer año de secundario de escuelas de gestión estatal ya habían iniciado las clases el pasado 19 de febrero para cursar el Trayecto de Articulación entre Primaria y Secundaria.

El receso escolar invernal tendrá lugar entre el 15 y 26 de julio, indicaron autoridades de GCBA.

Córdoba

Por su parte, en "La Docta", la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que nuclea a los docentes estatales, adhiere "ir al paro nacional y movilización el lunes", mientras que los sindicatos de docentes privados iniciarán conforme a calendario.

Télam publicó que Franco Boczkowski, dirigente de UEPC, argumentó que además de adherir al "rechazo y repudio al terrible ajuste nacional", se suman los de la provincia, que "recorta los salarios docentes al no cumplir con los acuerdos paritarios" de la anterior gestión, y advirtió que el gobernador Martín Llaryora "pretende sostener un salario por debajo de la línea de pobreza".

El próximo miércoles 28/2, el gremio realizará una asamblea para resolver sobre la propuesta que contiene el cierre de la paritaria 2023 y los primeros tres meses de la de 2024 (febrero, marzo y abril).

Santa Fe

Los sindicatos de docentes estatales (AMSAFE) y privados (SADOP) anunciaron que no comenzarán las clases este lunes –como estaba previsto-, al rechazar el incremento salarial propuesto por el gobierno de Maximiliano Pullaro del 7% a partir de marzo.

El secretario general de AMSAFE-Rosario, Juan Pablo Casiello, dijo que “la Asamblea manifestó un fuerte rechazo” a la oferta salarial y “el lunes las clases no comenzarán en Santa Fe”, en tanto remarcó que seguirá un plan de lucha con paros activos la semana próxima.

Similar postura de "rechazo" a la oferta salarial con paro y movilización a partir de la próxima semana adoptó el sindicato que nuclea a los docentes privados.

Corrientes

Los gremios docentes convocaron a un paro de actividades en el inicio del ciclo lectivo, al considerar que el Gobierno provincial "no ofreció una propuesta salarial satisfactoria". Las autoridades ofrecieron un piso salarial de 352 mil pesos a partir de marzo y la continuidad del Fonid (suspendido por Nación) con recursos provinciales.

El titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), Fernando Ramírez, señaló que "no hubo oferta que compense la pérdida de más del 50% del salario docente por la devaluación y la inflación en diciembre, enero y febrero".

En similar sentido, el secretario General de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea, dijo que "necesitamos una propuesta superadora. El reclamo sigue siendo mejorar el salario básico, porque si siguen colocando cifras en negro, la carrera docente se va achatando".

También adhiere al paro la Asociación de Maestros de Enseñanza Técnica (AMET).

Mendoza

El Gobierno provincial y los gremios docentes llegaron días atrás a un acuerdo salarial, aunque desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) adelantaron que el lunes adherirán a la medida de fuerza nacional con una movilización por la tarde hacia la Legislatura.

En dialogo con Télam, Carina Sedano, secretaria general de Sute, consideró que "no va a ser un inicio de clases tranquilo y con normalidad".

El Sute aceptó la propuesta realizada por el Ejecutivo provincial de un bono de 90.000 pesos para febrero y aumentos del 15% para febrero y 15 % en marzo, respectivamente.

Según el calendario de la Dirección General de Escuelas (DGE) mendocina, este lunes inician las clases estudiantes del nivel primario y el miércoles el secundario. El receso invernal será del 8 al 21 de julio.

San Luis

La Unión de Docentes Argentinos (UDA) realizará un paro y se unirá a la movilización que por la tarde realizará también la Asociación Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET); Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE); el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP); y la Unión de Trabajadores de la Educación Pública (UTEP) en la ciudad capital, Villa Mercedes y Merlo.

El secretario general de UDA-San Luis, Jorge Lazarini, dijo a Télam que la huelga se decidió luego de "haber agotado los canales de diálogo con el gobierno provincial en el contexto de una escalada inflacionaria desmedida que afecta al sector".

Por su parte, Soledad Correa Amiotti, secretaria general de UTEP, advirtió a Télam que "tenemos el pago del salario en cuotas que afecta prioritariamente a las maestras de grado" por lo que "hemos pedido al Gobierno provincial que llame urgente a una mesa de discusión sobre lo que aún no hay repuesta alguna".

El calendario provincial establece que las clases para los niveles inicial, primario y secundario se extenderán desde este lunes al 19 de diciembre.

FORMOSA

Gildo Insfrán, su gobernador, inaugurará el lunes el ciclo lectivo en una escuela del Departamento Laishí, mientras que el gremio provincial Docentes Autoconvocados anunció la adhesión al paro de CTERA "pero llevando nuestro reclamo provincial y exigiendo a las centrales y gremios nacionales continuidad a las acciones de lucha".

En un comunicado informaron que el próximo lunes se convocaran desde las 9 en la plaza San Martin en la capital norteña "para llevar a Gildo (Insfrán) el reclamo provincial".

ENTRE RÍOS

Los docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), gremio mayoritario en la provincia, y en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), comunicaron su adhesión al paro nacional del lunes y denunciaron "hostigamiento y persecución" por parte del Gobierno provincial.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) entrerriana también aseguró que la oferta estatal es "insuficiente" y solicitó "una superadora", aunque los docentes de este gremio no adhirieron a las medidas de fuerza e iniciará las clases este lunes.