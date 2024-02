Axel Kicillof contra Milei: "El DNU no puede seguir vigente"

Sobre la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal, el mandatario afirmó: “Estaba dentro del presupuesto y fue prorrogado. El propio Gobierno le asignó fondos en enero. Es equiparable a otras acciones. Como ocurrió con otros fondos, tuvimos reuniones con el secretario de Hacienda, le envió las deudas con respecto a este fondo y a otros que han cortado. Hace dos semanas le enviamos al ministro Caputo, y ante la falta de respuesta de las deudas y ejecuciones, se le envió formalmente una nota reclamando estos fondos”.

Axel Kicillof vinculó esta decisión de Javier Milei al fracaso de La Libertad Avanza en el Congreso con la Ley Ómnibus: “Todos recordamos el bochorno del tratamiento en comisiones y retiro de la Ley Ómnibus. Pero una vez caída, fue la causa, según el Presidente, de muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy. El Presidente además de tratar de convertir ese fracaso en un triunfo, ridículamente, decide, ante su propia torpeza para su tratamiento, fundir a las provincias. Inicia un raid que no termina, de violencia en las redes. Tenemos un Presidente que, de manera compulsiva, tuitea mensajes agrediendo a gobernadores y a cualquiera que no esté de acuerdo con é l”.

“Milei dice que nos va a fundir e inmediatamente procede a fundir, no a los gobernadores, si no a sacarle plata del bolsillo a los docentes, sacando el FONID. Las provincias sólo trasladaban ese fondo a los bolsillos de los docentes. Repito: no es contra el gobierno ni un gobernador, sino contra el pueblo, maestros y maestras de todo el país. Luego se la agarra con el bolsillo de todos los que viajan en el país, llevando el boleto a valores cercanos a los mil pesos, un aumento desproporcionado e impagable ”, abundó Axel Kicillof.

Axel Kicillof: "Esto no es chiste" (va a la Corte Suprema)

En este contexto, Axel Kicillof anunció: "hoy instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron".

"Esto no es un chiste ni una serie de Netflix (...) no vamos a claudicar en la defensa de los derechos e intereses de nuestro pueblo. Los recursos que nos sacó Milei no están hoy en cuestión, tiene que devolverlos. Tomaremos todos los caminos que sean necesarios para que la provincia de Buenos Aires no sufra más agresión de este Gobierno", continuó.

Axel Kicillof quiere evitar las cuasimonedas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires fue consultado acerca de la posibilidad de emitir cuasimonedas. "Se están estudiando muchas respuestas de diversa índole, yo no quiero y no me resigno a avanzar en una suerte de desintegración que parece provocada, nos invitan al caos, a la locura, a hacer cualquier cosa... Yo creo que hay que tratar de evitarlo por todos los medios, por eso invocaba la unidad nacional y el trabajo conjunto con todos los gobernadores", respondió Axel Kicillof.

"Hay que buscar una solución institucional que no implique la disolución de nuestra Nación. Buscaremos todas las medidas posibles, sentimos un estado de indefensión, como es la Ley Ómnibus y el DNU", continuó.

"Esta es la situación que tenemos que impedir, no se puede hacer cualquier cosa. Creo que la respuesta del otro lado no es buscar instrumentos que pareciera que se quieren lograr a través de la provocación. Por eso vamos a seguir intentando hacerlo dentro de lo sensato y lo correcto, y apoyando a cada uno de los gobernadores", terminó.

Reunión de gobernadores y "el DNU no puede seguir vigente"

Axel Kicillof fue luego consultado sobre las medidas que podrían tomar los gobernadores, que se reunirán mañana. "Hemos hablado con todas las fuerzas políticas y a todas las afecta, tendremos que ir viendo, coordinando, ya lo hemos hecho durante la pandemia. Estamos hablando de salud, educación y seguridad. Y de la misma manera que en el Congreso el Presidente trató de sacar leyes y no consiguió ninguna, seguimos hablando y buscando acuerdos. Mañana conversaremos con los gobernadores y de haber novedades lo anunciaremos. Pero el DNU que está en vigencia todavía hoy y cuyos efectos algunos conocemos y otros no, no puede continuar vigente", finalizó.

De este modo, dejó en claro que el objetivo de los gobernadores será ir tras el DNU de Javier Milei.

Embed - Conferencia de Prensa

