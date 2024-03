Tramposo Pacto de Mayo y la reflexión de Sergio Ziliotto

Sin embargo, Javier Milei sólo celebra sus ocurrencias pero no repara en sus dificultades. Más allá de la verborragia, él padeció una sucesión de derrotas políticas durante febrero:

el fracaso del proyecto de Ley Ómnibus,

el traspié en el debate público con la artista popular Lali Espósito y

la derrota político - judicial con los gobernadores de la región Patagonia, quienes respaldaron al mandatario de Chubut, 'Nacho' Torres.

En el Congreso de la Nación, el Presidente dispuso la escena para intentar salir del encierro al que él mismo se había condenado. Jorge Asis describió la puesta en escena del comunicador Santiago Caputo -ya apodado 'el nuevo Marcos Peña- en un tuit que tituló "Asoma el Sol del 25":

"El manejo tendenciosamente impecable de las cámaras televisivas signadas por el fervoroso oficialismo se impuso como el atributo más destacable en la ceremonia de inauguración de las sesiones ordinarias del Nido de Ratas. Exhibió la monotonía del desfile de rostros exclusivamente adorables que aprobaban con alegría la relajación popular de los aplaudidores escenográficos que estallaban de entusiasmo, desde los balcones, al celebrar los duros conceptos del intenso señor presidente Javier Milei. Y sin mostrar siquiera ningún rostro emponchado de los persistentes previsibles que desaprueban la cruzada. Debe incuestionablemente aceptarse que la banda de la comunicación oficialista ya muestra alta eficiencia en el oficio selectivo. Como debe también coincidirse en que el Señor Presidente supo tergiversar el extraordinario arrugue político de barrera al anunciar la convocatoria fundacional al Pacto de Mayo. Asoma por lo tanto, en Córdoba, el sol del 25. A los efectos estratégicos de unificar en un proyecto colectivo a los libertarios esclarecidos de vanguardia que gobiernan, con los adversarios provisoriamente equivocados de la Casta que se resisten aún a brindar juntos la vida por el Sistema Métrico Decimal. Ampliaremos."

Martín Rodríguez Yebra

Es cierto que con el anuncio de la invitación al Pacto de Mayo puede evitar el inminente rechazo del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), pero no se puede desconocer la torpeza política del Presidente y su estilo autoritario.

Esto quedó en evidencia con la crítica al periodista del diario La Nación, Martín Rodríguez Yerba, quien escribió un comentario del discurso de Javier Milei el 01/03/2024 ante la Asamblea Legislativa, que al Jefe de Estado le disgustó. Leer el texto que le posteó Milei al columnista: "¿A qué nos referimos cuando decimos que no la ven? Bueno, aquí tenés el caso de uno que no la ve ni cuadrada, ya que no tiene altura intelectual para ver la lógica de la jugada... Un pobre ser amarrado a la lógica de la vieja política putrefacta tan viva en el círculo rojo... ".

Lo único que provocó Javier Milei fue -tal como ya sucedió con Silvia Mercado- la solidaridad de los periodistas con el profesional denostado.

Pero la cuestión de fondo es la siguiente: Javier Milei es el mismo luego de la Asamblea Legislativa que antes de la Asamblea Legislativa. Soberbio, altanero, prepotente, autoritario. ¿Por qué sentarse a dialogar con quien se niega a dialogar? En definitiva, Milei exige la rendición de los gobernadores, por escrito, el 25/05/2024 en Córdoba.

Sergio Zilotto

Esta idea es la que expuso el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en un posteo en X. Zilotto se ha presentado ante la Justicia contra decisiones de Nación, y participó con valentía del respaldo a su colega Torres, pese a que pertenecen a diferentes espacios político-partidarios.

Aquí va el posteo muy prudente y preciso de Ziliotto:

"Siempre vamos a dialogar. El diálogo es la base de la política. Pero el diálogo se construye a partir del respeto. Y los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición. No se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender. Para este Gobernador, nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el Federalismo. Tengo la responsabilidad de gobernar y defender La Pampa. Ningún acuerdo me llevará a resignar ningún derecho de las y los pampeanos. Adjunto aquí párrafos de mi discurso de ayer al inaugurar el periodo de sesiones ordinarias 2024 del Poder Legislativo de mi provincia. Hoy los ratifico, más que nunca:

"Bienvenido el diálogo que busca consensos. En todos los niveles, como siempre lo hemos propiciado. Pero debe ser diálogo con respeto. No tengo ninguna duda que compartiremos aquellas iniciativas que redunden en el crecimiento de la Argentina y de nuestra provincia. Y con ello, del bienestar social. Por el contrario, no avalaremos ninguna que pretenda cercenar derechos de las y los pampeanos. Y más aún si van en contra de nuestra historia y de nuestra entidad de provincia autónoma. Tampoco deben quedar dudas que resistiremos cualquier intento foráneo de destruir nuestra soberanía política a partir de quebrarnos económicamente".

De inmediato el siempre perspicaz Hugo Haime aplaudió. Por supuesto que los mileístas lo atacaron. Por ejemplo, el anónimo de Opinión Latina, amenazante: "Podes ayudar a refundar la república el 25 de Mayo o comprarte una rodilleras! El cambio no va a parar por Vos ! Así lo ve el mundo entero".

Los anónimos siempre son valientes. Sin embargo, nunca inteligentes. Bien por Ziliotto.

