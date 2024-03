Milei, la invitación sorpresa y lo que no se vio de la apertura de sesiones

En medio de esa multitud de jóvenes libertarios -gran cantidad de influencers dedicados a promulgar las ideas mileistas-, se camuflaban algunos dirigentes del gobierno de Javier Milei, entre ellos el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien aunque eligió pasar desapercibido y sentarse en la tercera fila de uno de los palcos para no ser detectado, una cámara en el recinto lo enfocó justo cuando el Presidente llamó "jinetes del fracaso" a Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner.

Diputados descompuestos

Otra "joyita" que dejó la apertura de sesiones fue el confuso momento que se dio en el medio del discurso del presidente Milei. Sucede que se había especulado con que los bloques que tienen mala relación con el Gobierno planeaban levantarse de sus bancas o darle la espalda al mandatario nacional como una muestra de rechazo, no solo a sus políticas, sino a los constantes agravios que ha tenido Javier Milei con los legisladores, a quien trató -por lo menos- de delincuentes.

En ese sentido, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se levantó de su banca en medio del discurso; acción que muchos leyeron erróneamente. En un principio los presentes en el recinto murmuraban sobre la actitud del radical de haberse levantado de su banca y retirarse como acto de rebeldía contra Milei, pero lo cierto es que tuvo que irse momentáneamente del lugar por temas de salud. Según contó a Urgente24, "sufro de diabetes y se me bajó la azúcar", por lo que debió ausentarse del lugar por unos minutos.

El cuidado extremo de la imagen presidencial

Por otro lado, un punto que llamó mucho la atención de los presentes -sobre todo de los medios- fue el extremo cuidado a la imagen del Presidente. Este es un tema central y medular para Javier Milei y su hermana Karina, que cuidan cada detalle estético para que la imagen del mandatario nacional sea la más hegemónica posible.

En ese sentido, los fotógrafos acreditados que trabajan permanentemente en el Congreso Nacional se sorprendieron por "la baja de línea que llegó desde arriba": tenían terminantemente prohibido tomarle fotos al presidente Javier Milei "desde arriba o desde abajo, esos dos ángulos nos dijeron que no", confiaron a U24. Este es un tema -menor- por el que se ha criticado en varias ocasiones al Presidente, sobre todo a través de redes sociales, ya que le adjudican el excesivo uso del Photoshop para favorecer su imagen en las fotografías oficiales.

"Conan es cordobés"

Al terminar su discurso, y mientras el Presidente se retiraba del recinto escoltado por la vicepresidente Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Urgente24 accedió a una nota con Javier Milei en la que reiteró, que si bien no confía en los gobernadores, espera "que me demuestren que estoy equivocado".

"Estamos dispuestos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que Argentina se convierta en una potencia mundial... Ahora necesitamos ver la respuesta que vamos a tener", dijo a los pocos periodistas presentes sobre las vallas puestas en el Salón Pasos Perdidos.

Consultado sobre su confianza en los gobernadores, el Presidente fue tajante y respondió un rotundo "no".

"NO. Pero hago una apuesta a que me demuestren que estoy equivocado y que están dispuestos a ceder sus privilegios de casta para que sigamos adelante", y si este escenario no ocurre "seguiremos adelante nosotros solos", disparó Milei.

Por último, consultado sobre por qué eligió la provincia de Córdoba para firmar el pacto, el Presidente respondió: "Porque es el lugar fundacional en términos de conocimiento en Argentina. Y en especial, no se olviden de esto porque es muy importante, que Conan es cordobés".