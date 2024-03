Para Martín Llaryora: Por qué Javier Milei eligió a Córdoba

A Javier Milei le sucede algo curioso con Mauricio Macri: hay diálogo pero no hay concreciones. Mauricio Macri dilata, a ojos de Milei, la fusión del PRO y La Libertad Avanza, mientras que Patricia Bullrich es todo lo contrario, ella intenta acelerar el proceso. A ojos de Javier Milei, Mauricio Macri no concreta porque él quiere asegurarse ser el líder. Para Milei es una frustración que Macri no termine de reconocerlo como Presidente de la Nación y líder de una corriente de opinión más grande que el PRO e inclusive que los restos de Juntos por el Cambio.