Axel Kicillof, "preocupado" por Milei: "Habla con el perro muerto, es grave"

"Es un sector de la teoría económica y política que es muy marginal, que nunca tuvo a cargo un país. Medicamentos, nafta, alimentos… sobre eso un ataque a los gobiernos que tenemos que dar respuesta", agregó.

Según el gobernador bonaerense, las teorías que plantea Javier Milei son "una cosa muy extraña, extravagante" y que "el efecto real de la concentración en productos importantes para la vida de todos nosotros hay pocos productores; el que tiene el monopolio puede cobrar más caro, aunque venda menos. En el medio se queda mucha gente afuera".

"No es una guerra contra eso, en todos lados del mundo hay regulación. Puede ser que haya tenido una epifanía, él habla, dice que tiene contacto con un perro muerto. No es chicana, es grave, serio y complejo. No podemos tener discusiones normales", arremetió.

Para Axel Kicillof, "el problema más grave es el aumento de los remedios. Intendentes de la oposición me dijeron que en los hospitales municipales aumentaron los medicamentos 3 mil por ciento. Milei desreguló el mercado de medicamentos".

Pelea con Milei por fondos: Axel Kicillof, a la Corte

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad para que ordene al gobierno de Javier Milei revertir su decisión de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal a través de un decreto.

El fiscal de estado de la provincia, Hernán Gómez, inició la causa mediante una presentación en la que calificó la medida del gobierno nacional como “arbitraria e inconstitucional”, al considerar que suprimió un fondo destinado a “mantener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia”.

Antes de que se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto, el gobierno bonaerense solicitó a la Corte Suprema una medida cautelar para que se ordene al Gobierno el pago de los saldos pendientes por el fondo correspondientes a noviembre y diciembre de 2023, así como enero y febrero del presente año, además de continuar con los pagos en los meses siguientes. Se informó a la Corte que el monto adeudado asciende a $88.799 millones.

“Estamos ante un Presidente que decidió reconfigurar el Estado. Está desviando recursos de las provincias. Para ser claros: estos recursos no son propiedad de un gobernador o gobierno en particular, sino del pueblo de la provincia de Buenos Aires”, afirmó Axel Kicillof en una conferencia de prensa el lunes pasado, en rechazo a la medida del gobierno nacional.

Además, acusó a Javier Milei de "robar los recursos de las provincias". En esa conferencia el gobernador había adelantado que iría a la Corte Suprema.

