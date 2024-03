Axel Kicillof: "Milei hizo lo imposible para que no empiecen las clases"

“Lo quiero decir porque las cosas hay que tener el coraje de plantearlas y la fuerza de evitar algunas desgracias que se quieren generar. Son 5.2 millones de chicos que empiezan las clases hoy...Ellos dicen ‘no la ven’, yo digo que no lo entienden, no lo comprenden y no sienten lo importante que es para nuestro país que haya clases todos los días”, lanzó Axel Kicillof.