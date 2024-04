Abogados de derecha amigos de Julio Saguier contra Ariel Lijo

Es conocido que Julio Saguier no quiere que Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Su diario, La Nación, y el canal de TV LN+, ambos simpatizantes de Javier Milei, no consiguen explicar cómo es que Lijo es candidato de Milei y ¡Saguier no fue consultado! Su columnista estrella, Carlos Pagni, es todo un especialista en por qué Lijo No. Lo interesante es que La Nación promociona a una entidad titulada Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica Asociación Civil, de la que no hay contenidos indexados en Internet, no tiene cuenta en redes sociales ni página web. Probablemente tenga personería jurídica pero hasta la fecha no había antecedentes.