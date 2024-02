Juana Viale y Gonzalo Valenzuela revelaron el problema de salud de su hijo

"Fue súper fuerte. Yo estaba acá, en mi casa, y mis hijos me pidieron dormir en mi cama. Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes y no entendía lo que estaba pasando. Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermana no despertara y salí corriendo con él", expresó Gonzalo Valenzuela recordando lo sucedido.