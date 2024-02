Gran Hermano: Furia sancionada, reingresos VIP y Catalina revivió el 'quilombo'

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/leorrodriguez23/status/1762182742769357216&partner=&hide_thread=false [HILO] de todo lo que hizo la producción de #GranHermano para invisivilizar a Denisse:



Caída de Agostina, Catalina en modo furiosa y se picó

Juliana Scaglione, más conocida como Furia, esperaba con ansias El Repechaje por el anticipo que les contó Del Moro. Incluso unos días antes, Furia solicitó al Big en el confesionario, unos cuatro cigarrillos para calmar la ansiedad, pero la producción no le concedió tal gentileza.

Por eso, Furia en el patio, sentada en los sillones, se saca las baterías de los micrófonos. Luego la voz del Big la llama al confesionario, unas tres veces ("última advertencia") para que deponga tal actitud de irreverencia. Sin embargo, la participante estrella de GH no cede y entonces se decide mandarla a placa como sanción.

image.png

Dicho esto, los ánimos estaban caldeados en GH mientras esperaban que en estos días los ex-hermanitos reingresen al reality. La primera en traspasar la puerta para ir al abrazo de Furia fue Catalina, la pediatra que fue eliminada por el cruce al borde de la discriminación con Emmanuel.

La que corrió con todas sus fuerzas fue Agostina —y se resbaló en el camino: por eso dejó varios memes— que había creído que tanto Catalina como 'Chula' la apoyarían desde afuera en su enemistad con Furia. Lo que recibió fue un tibio abrazo; Catalina demostró en las últimas horas su lealtad irrestricta a Furia, incluso por sobre su antigua amistad, lo que descolocó a 'La Poli' que lloró a moco tendido ante Manzana.

Las lágrimas de Agos por el destrato de Catalina

Agostina, la Policía de Gran Hermano que era parte de las Furiosas se mostró desconcertada por el destrato de Catalina cuando ésta reingresó a la casa.

"Trajo cigarrillos. Me dio uno a mí y le dio la caja a Furia. Viste cuando decís... Nada, cosas re obvias para que yo me de cuenta. Y yo me di cuenta, obvio. Le dije gracias y nada más", dijo Agostina completamente angustiada en la madrugada ante Lisandro y el 'Chino', quien también está un poco confundido por lo amigable que se muestra Isabel con Furia.

"Al menos te mereces una explicación", le dijo Martín Ku.

A lo que con mucha angustia le respondió:

"No, si no me la quiere dar no. Ya está, boludo. ¿Explicación de qué? Es su juego y yo la respeto. O sea, listo. ¿Qué? ¿Voy a rogar amor? ¿Voy a rogar amistad? Yo sé lo que fui, boludo. Sé lo que fui. Si ella eligió eso, tema de ella. Sí me duele, boludo, obvio", analizó con mucha angustia.

"La gente dirá si avala esa actitud de ella frente a vos", opinó Bautista Mascia.

