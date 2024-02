Gran House Tucumán destrona a Gran Hermano: La parodia más bizarra

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1760817347323990364&partner=&hide_thread=false [ESPECTÁCULOS] ¿Todavía no lo viste? Un minuto del fenómeno viral del momento, "Gran House Tucumán". https://t.co/1PoGfb6cS9 pic.twitter.com/DUUT4hKbMl — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 23, 2024

El reality Gran House Tucumán: Parodia pero verídico

Veinte participantes ya están pasando algunas horas en el Tucu Tucu Hostel, ubicado en Álvarez Condarco 245, San Miguel de Tucumán. Como no reciben un sueldo (como se sabe que off the record sí los 'hermanitos' de GH), sólo los fines de semana se juntan en la hostería, en boliches o plazas del barrio para hacer contenido y para darle rienda suelta a un nuevo show lleno de picardía.